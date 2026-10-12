Nhà thơ Trần Đăng Khoa bật mí chuyên mục yêu thích nhất trên báo Hoa Học Trò

Chia sẻ với host Nguyễn Tuấn Anh, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ sự thích thú: “Tôi rất thích tờ Hoa Học Trò. Tờ Hoa Học Trò sinh động, rất “tươi”, hợp với tâm lý, tính cách của các em (học trò). Đó là sự thích khám phá. Và (tờ báo) không nhạt!”.

Ông cũng chỉ ra “thách thức” của một tờ báo chính là sự nhạt nhẽo. Nhưng điều này không hề có ở Hoa Học Trò. Mang nguồn năng lượng dồi dào, Hoa Học Trò do chính người trẻ viết, người trẻ brainstorm nên chủ đề luôn bám sát với nhịp sống của giới trẻ, đi vào từng ngóc ngách đời sống học đường, “bắt” không sót trend nào nên Hoa Học Trò luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ học trò.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa yêu thích chuyên mục "Anh Chánh Văn" trên Hoa Học Trò.

Một khi đã “phải lòng” Hoa Học Trò, mỗi độc giả đều có sự ưu ái đặc biệt cho một vài chuyên mục. Với nhà thơ Trần Đăng Khoa, chuyên mục mà ông thích nhất là Anh Chánh Văn - chuyên gỡ rối tâm tình tuổi mới lớn.

Cũng theo nhà thơ, thực ra chuyên mục Anh Chánh Văn không phải là mới. Từ năm 1959 đến năm 1963, nhà văn Chế Lan Viên từng dùng bút danh Chàng Văn khi phụ trách chuyên mục Nói Chuyện Văn Thơ trên báo Văn học (nay là báo Văn Nghệ), để trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Khi đặt Chàng Văn cạnh Chánh Văn, nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá cao sự “tươi”, vui vẻ, sinh động, mới mẻ, hợp với độc giả trẻ của chuyên mục trên báo Hoa.

Chia sẻ của nhà thơ Trần Đăng Khoa trong chương trình SVodcast số 4.

“Đọc Chánh Văn không chỉ có trẻ con đâu. Toàn người già đấy!”, nhà thơ Trần Đăng Khoa hóm hỉnh chia sẻ. Ông kể, trong một chương trình truyền hình cách đây nhiều năm, có một cụ bà 90 tuổi khi gặp Chánh Văn đã khen nức nở: “Bà thích mục của cháu lắm. Mục của cháu hay lắm”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể ông thường hay tìm đọc chuyên mục Chánh Văn thời kỳ đầu: “Phải nói là chuyên mục đó rất đặc sắc. Bài nào tôi thấy cũng hay. Đọc sướng lắm, vui, đề cập đến nhiều vấn đề, có tính gợi mở. Cách tiếp cận rất hợp với giới trẻ”.

"Chánh Văn" là chuyên mục gỡ rối tâm tình tuổi mới lớn được nhiều thế hệ độc giả yêu mến.

Không chỉ nhà văn Trần Đăng Khoa, mà nhiều bạn đọc nhà Hoa cũng dành sự yêu mến cho Chánh Văn - người anh bền bỉ trả lời câu hỏi từ những số báo đầu tiên của Hoa Học Trò đến tận bây giờ. Với sự dí dỏm, hài hước, luôn tạo bất ngờ qua mỗi câu trả lời, anh Chánh Văn được các độc giả tuổi teen cực kỳ tin tưởng, mời làm “quân sư” mỗi khi "va" phải khó khăn, hỏi đáp tất tần tật mọi rắc rối, từ chuyện tình iu gà bông cho tới chuyện trường lớp, gia đình, lựa chọn nghề nghiệp…

Phiên bản "Anh Chánh Văn" 2026 vẫn tiếp tục đồng hành gỡ rối cho các bạn teen.

Từng có một thời, anh Chánh Văn chính là “bí ẩn” lớn nhất ở báo Hoa, khi các độc giả đêm ngày gửi thư dò hỏi về lai lịch của người nắm giữ “công ty Divu”. Nhưng dù hỏi han cỡ nào, anh Chánh Văn vẫn nhất định không chịu lộ diện, né tránh tài tình, không hề hé nửa lời về bản thân. Mãi đến sau này, thông tin về anh Chánh Văn mới dần được hé lộ. Phía sau bút danh Chánh Văn là các cây bút kỳ cựu gắn liền với Hoa Học Trò trong nhiều thời kỳ như anh Đoàn Công Huynh, Hoàng Anh Tú, Tuấn Đức, Trọng Tùng…

Dù vai trò anh Chánh Văn được chuyển giao qua nhiều thế hệ, nhưng sự dí dỏm, thông minh vẫn luôn là chất riêng của anh Chánh, được bồi đắp và tiếp nối cho tới tận bây giờ. Sau 35 năm “vận hành”, chuyên mục này vẫn luôn được các bạn teen tin tưởng, yêu mến, có gì khó đều nhớ ngay tới Chánh Văn trên các số báo Hoa Học Trò - phát hành định kỳ vào ngày mùng 1 và 15 hằng tháng.