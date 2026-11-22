Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phân hội Văn học có 94 hội viên, trong đó 13 hội viên là thành viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thời gian qua, Phân hội Văn học nỗ lực duy trì hoạt động, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tham gia các chuyến thực tế sáng tác và tọa đàm chuyên môn.

Nhiều tập thơ, truyện của hội viên được xuất bản; một số tác phẩm đạt giải thưởng văn học, lý luận, phê bình của Trung ương và các đơn vị tổ chức. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực lao động sáng tạo của đội ngũ người viết; đồng thời, góp phần phản ánh đời sống, con người và những đổi thay của quê hương Đồng Tháp.

Đặc san Văn nghệ Đồng Tháp tiếp tục là diễn đàn giới thiệu những sáng tác mới, góp phần kết nối đội ngũ văn nghệ sĩ và lan tỏa tác phẩm đến bạn đọc.

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Phân hội Văn học nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phân hội Văn học đề ra 6 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, tập trung đổi mới hoạt động chuyên môn, tổ chức thực tế sáng tác, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ, hỗ trợ hoàn thiện và quảng bá tác phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường kết nối hội viên, mở rộng hoạt động văn học đến trường học, thư viện và cộng đồng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Phân hội Văn học nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 thành viên. Nhà thơ Nguyễn Hữu Nhân được bầu giữ chức Phân hội trưởng Phân hội Văn học.

Ban Tổ chức khen thưởng cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, yêu cầu Phân hội Văn học cũng như các phân hội chuyên ngành cần làm tốt vai trò kết nối, trước hết bằng chính những tác phẩm có giá trị. Cùng với sáng tác, cần quan tâm quảng bá, giới thiệu tác phẩm rộng rãi hơn, phát huy vai trò của văn học trong đời sống xã hội, đưa tác phẩm đến gần công chúng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh khen thưởng 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Phân hội Văn học và kết nạp 2 hội viên mới.