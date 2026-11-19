Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang là chủ đầu tư các dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập và Chung cư Sông Đà Nha Trang, tại thành phố Nha Trang trước đây. Bên cạnh những vấn đề được phản ánh tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, việc bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng và kinh phí bảo trì chung cư Sông Đà Nha Trang cho Ban quản trị cũng đang được cư dân quan tâm. Theo phản ánh của Ban quản trị, dù doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính và UBND phường Bắc Nha Trang ban hành quyết định cưỡng chế, đến nay khoản kinh phí bảo trì theo quyết định vẫn chưa được chuyển giao.