Nhà thơ Đàm Chu Văn giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đồng Nai

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà văn Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: My Ny

Dự đại hội có nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà văn Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tất Độ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố cùng các hội viên Chi hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tất Độ tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: My Ny

Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đồng Nai được thành lập tháng 10-2022, với 26 hội viên là các nhà văn, nhà thơ thuộc địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh (cũ). Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi hội được kiện toàn theo địa giới hành chính mới của Đồng Nai, hiện có 21 hội viên.

Từ khi thành lập đến nay, hội viên Chi hội tích cực sáng tác, công bố và xuất bản hơn 50 đầu sách, công trình văn học nghệ thuật. Các tác phẩm tập trung phản ánh nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, đồng thời khai thác nhiều đề tài như: chiến tranh cách mạng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biển đảo, biên giới và văn học thiếu nhi.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Chi hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thâm nhập thực tế và sáng tạo những tác phẩm có chất lượng, chủ động gắn kết, kết nối lực lượng sáng tác của thành phố; tích cực bồi dưỡng, phát triển lực lượng sáng tác trẻ Đồng Nai; quảng bá, lan tỏa tác phẩm văn học đến công chúng trong và ngoài thành phố.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương ghi nhận và đánh giá cao kết quả Chi hội đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Với không gian phát triển rộng lớn sau sáp nhập, Đồng Nai cần phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, trong đó có các nhà văn, nhà thơ. Mỗi hội viên của Chi hội cần nhận thức rõ vị trí, trách nhiệm của người cầm bút đối với đời sống tinh thần xã hội, đồng hành cùng địa phương, sáng tạo những tác phẩm mới có giá trị lâu dài đối với cộng đồng.

Ban Chấp hành Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: My Ny

Nhà văn Nguyễn Bình Phương cũng kỳ vọng Chi hội sẽ trở thành mái nhà chung đoàn kết, quy tụ đội ngũ sáng tác, xây dựng mục tiêu, phương hướng và chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tinh thần trách nhiệm của hội viên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển văn học nghệ thuật thành phố Đồng Nai nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội gồm 6 nhà văn, nhà thơ. Nhà thơ Đàm Chu Văn được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.