Nhà thiết kế Việt sinh năm 2000 có 3 show diễn tại Milan Fashion Week là ai?

Tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2027, NTK Phan Đăng Hoàng vừa trình diễn BST Tấm Cám lấy cảm hứng từ truyện cổ tích quen thuộc của người Việt. Hơn 40 thiết kế khắc họa hành trình đi lên của Tấm từ cô gái hiền lành, chịu nhiều bất công đến vượt qua số phận, giành lấy hạnh phúc.

Phan Đăng Hoàng đề cao thông điệp: "Nothing truly disappears. It transforms" (tạm dịch: Không điều gì thực sự biến mất. Nó chỉ chuyển hóa) xuyên suốt BST. Anh nhìn nhận mỗi lần Tấm thay đổi hình hài không phải sự kết thúc mà trở thành một bước chuyển để cô tiếp tục tồn tại, trưởng thành và nhận diện rõ hơn bản ngã bên trong.

BST tái hiện hình ảnh người phụ nữ Kinh Bắc xưa với áo yếm, khăn mỏ quạ, những đường nét mềm mại và vẻ duyên dáng đặc trưng của trang phục truyền thống - được đưa vào các thiết kế với phom dáng hiện đại.

Các thiết kế trong "Tấm Cám".

Thay vì giữ nguyên hình thức truyền thống, NTK thay đổi cấu trúc, chất liệu và cách xử lý để các chi tiết quen thuộc có diện mạo mới. Hình ảnh Tấm vì thế cũng được xây dựng theo hướng hiện đại hơn: nổi bật, tự tin và mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét nữ tính quen thuộc.

BST sử dụng các màu vàng, tím, cam và ánh kim - những gam màu nổi bật, tạo sự thay đổi về thị giác. Các chất liệu ánh kim giúp trang phục bắt sáng và tạo hiệu ứng trên bề mặt còn các sắc vàng, tím và cam được sử dụng với nhiều sắc độ khác nhau để tạo cảm giác chuyển từ nhẹ nhàng sang mạnh mẽ, từ trầm sang tươi sáng.

Một điểm đáng chú ý khác là Phan Đăng Hoàng kết hợp gấm (gắn với trang phục và văn hóa truyền thống) và denim (gắn với phong cách hiện đại và đời sống thường ngày) tạo ra sự tương phản độc đáo.

Nhiều thiếu kế trong Tấm Cám sử dụng kỹ thuật thêu tay bằng chỉ tơ tằm do các nghệ nhân đến từ những làng nghề phía Bắc Việt Nam thực hiện.

Không chỉ Tấm hay Cám, BST còn có thiết kế lấy cảm hứng từ hoàng tử.

Phan Đăng Hoàng không sử dụng kỹ thuật thêu này để tạo cảm giác hoài cổ. Các chi tiết thêu được sử dụng vừa để trang trí vừa tạo thêm điểm nhấn cho bề mặt trang phục, làm bật lên sự đối lập giữa thời gian, sự kiên nhẫn và giá trị đôi tay người thợ với tốc độ phát triển của thời trang hiện đại. Mỗi sản phẩm vì thế vừa có dấu ấn của kỹ thuật thủ công vừa phù hợp với tổng thể của BST.

Với 3 show diễn trực tiếp tại Milano Fashion Week, Phan Đăng Hoàng khẳng định con đường tập trung vào văn hóa Việt.

NTK Phan Đăng Hoàng sau khi hoàn thành show diễn.

Từ Việt Nam đến Milan, NTK sinh năm 2000 kiên định với con đường đã chọn cùng tôn chỉ làm nghề: “Không đánh mất bản ngã, chuyển mình để là chính mình”.

Phóng viên VietNamNet đặt câu hỏi: Tấm trong truyện dân gian là cô gái có xuất thân thấp, từ đáy xã hội vươn lên trở thành hoàng hậu cao quý. Liên hệ với bản thân - một nhà thiết kế trẻ từ chưa có tên tuổi nay đã có 3 show diễn trực tiếp tại Milano Fashion Week, Phan Đăng Hoàng tìm thấy cảm hứng nào trong câu chuyện của Tấm?

Anh phản hồi: "Những lần Tấm hóa thân cũng rất giống những lần tôi chuyển mình trong thời trang. Nói đến cùng, bản chất của những lần Tấm hóa thân chính là hình ảnh con người vượt qua những thử thách, rào cản trong cuộc đời trở thành phiên bản tốt hơn. Xa hơn, người xưa hay nay đều có những giấc mơ hóa phượng hoàng, từ bình dân trở thành một ai đó. Và tôi cũng có một giấc mơ như vậy: đưa văn hóa, thời trang Việt ra thế giới".