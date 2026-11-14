Nhà thiết kế Kenny Thái: 'Áo dài trên sân khấu Gala Sao Mai phải kể được câu chuyện của Thanh Hóa'

Nhà thiết kế Kenny Thái thực hiện bản vẽ cho các thiết kế phục vụ đêm diễn Gala Sao Mai 2026 tại Thanh Hoá. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ còn một ngày nữa, Gala Sao Mai 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Đây là lần đầu tiên Thanh Hoá đăng cai một đêm Gala của Sao Mai, với quy mô toàn quốc, khoảng 1.000 đại biểu và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 từ 21 giờ ngày 15/11. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ thành danh như Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Hải, Anh Thơ, Lâm Bảo Ngọc, Dương Hoàng Yến cùng 16 thí sinh Sao Mai 2026. Trong đêm nhạc đặc biệt này, bên cạnh âm nhạc, yếu tố thời trang – đặc biệt là những tà áo dài trong tiết mục kết “Tinh hoa Việt Nam” – cũng góp phần kể câu chuyện văn hoá của mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nhà thiết kế Kenny Thái, người được giao thiết kế trang phục áo dài cho nhóm người đẹp trong tiết mục kết, đã có những chia sẻ với phóng viên trước thềm sự kiện. Nhiều năm qua, anh miệt mài nghiên cứu và đưa áo dài truyền thống bước vào đời sống đương đại bằng một triết lý nhất quán: lấy văn hoá Việt làm gốc, lấy sự sáng tạo làm con đường. Anh không chạy theo số lượng mà theo đuổi chiều sâu: Mỗi thiết kế phải kể được một câu chuyện văn hoá, phải khiến người mặc cảm thấy mình thuộc về một dòng chảy lớn hơn bản thân mình.

Một trong những bản vẽ thiết kế Áo dài đêm diễn Gala Sao Mai 2026 mà Nhà thiết kế Kenny Thái tâm đắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Phóng viên: Thưa anh Kenny Thái, Gala Sao Mai 2026 lần đầu được tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn – một không gian ngoài trời rộng lớn, lại diễn ra vào buổi tối dưới ánh đèn sân khấu hiện đại. Điều này đặt ra những yêu cầu gì cho những thiết kế áo dài của anh?

Nhà thiết kế Kenny Thái: Đúng là sân khấu ngoài trời và ánh sáng hiện đại là một thử thách thú vị. Áo dài vốn là trang phục của sự tinh tế, của những chuyển động mềm mại. Dưới ánh đèn sân khấu mạnh, nếu không xử lý khéo, chất liệu và phom dáng rất dễ bị “chìm” hoặc trở nên thô. Với tiết mục “Tinh hoa Việt Nam”, tôi chọn những chất liệu có độ rơi tốt, bề mặt có khả năng bắt sáng nhưng không gây chói, đồng thời giữ được sự thanh thoát khi người mặc di chuyển trên sân khấu lớn. Quan trọng hơn, áo dài phải đủ “khí chất” để không bị lấn át bởi hiệu ứng sân khấu, mà vẫn là trung tâm của sự chú ý khi nhóm người đẹp bước ra.

- Phóng viên: Trong nhiều chia sẻ trước đây, anh từng khẳng định “Áo dài là văn hóa, khí chất của người Việt”, Vậy với Gala Sao Mai 2026, anh đã cụ thể hoá tinh thần đó như thế nào?

Nhà thiết kế Kenny Thái: Tôi luôn tâm niệm áo dài không chỉ là một bộ trang phục. Nó là ký ức, là văn hoá, là cách người Việt thể hiện thần thái của mình. Khi nhận lời thiết kế cho tiết mục kết của Gala, tôi nghĩ ngay đến việc phải đưa được hơi thở của Thanh Hoá vào từng tà áo. Không phải bằng cách in hình Thành nhà Hồ hay Lam Kinh lên vải một cách đơn giản, mà bằng cách gợi lên tinh thần của mảnh đất ấy: sự mạnh mẽ, bền bỉ của núi non, sự mềm mại, khoáng đạt của biển Sầm Sơn, và trên hết là khí chất của những con người đã làm nên lịch sử. Những tà áo dài trong tiết mục kết phải khiến khán giả cảm nhận được rằng: đây không chỉ là những người đẹp trình diễn thời trang, mà là những người đang mang trên mình câu chuyện của một vùng đất.

Nhà thiết kế Kenny Thái (giữa) cùng Bộ sưu tập Áo dài của anh có mặt tại nhiều sự kiện văn hoá trong và ngoài nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Phóng viên: Tiết mục kết “Tinh hoa Việt Nam” có sự tham gia của các thí sinh Sao Mai 2026 cùng vũ đoàn và nhóm người đẹp áo dài. Anh muốn gửi gắm thông điệp gì đến các thí sinh qua những thiết kế này?

Nhà thiết kế Kenny Thái: Các thí sinh Sao Mai 2026 đang đứng trước ngưỡng cửa của Đêm Chung kết. Họ cần một tinh thần vững vàng, một bản lĩnh sân khấu. Tôi muốn bộ sưu tập áo dài trong tiết mục kết như một lời nhắn: hãy bước ra với sự tự tin của người Việt, với niềm tự hào về văn hoá mà mình đang đại diện. Khi mặc áo dài, người phụ nữ không chỉ đẹp hơn, mà còn như được tiếp thêm một nguồn năng lượng từ bên trong – đó là sự kết nối với truyền thống, với cội nguồn. Tôi mong các thí sinh cảm nhận được điều đó, để phần trình diễn của họ không chỉ là một tiết mục, mà là một khoảnh khắc thiêng liêng trước khi bước vào đêm thi quan trọng nhất.

- Phóng viên: Anh có thể bật mí một chút về điểm nhấn đặc biệt trong bộ sưu tập lần này?

Nhà thiết kế Kenny Thái: Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều trước đêm diễn. Nhưng có thể nói rằng, bộ sưu tập lần này có sự kết hợp giữa những đường nét truyền thống và kỹ thuật xử lý hiện đại – điều mà tôi đã theo đuổi trong các bộ sưu tập gần đây như “Khúc trùng điệp” với kỹ thuật xếp nếp layer. Điểm nhấn sẽ nằm ở cách các tà áo chuyển động cùng âm nhạc, cùng ánh sáng, để mỗi bước đi của người mặc đều trở thành một phần của tiết mục. Hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được sự kết nối giữa áo dài, âm nhạc và tinh thần của Thanh Hoá.

/.- Phóng viên: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh và ê-kíp một đêm Gala thành công.