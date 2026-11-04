Nhà thi đấu Phú Thọ sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Là địa điểm thi đấu chính thức của nhiều môn như bơi lội, thể dục dụng cụ, bóng chuyền. Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) đang hối hả hoàn thành một số hạng mục phụ trợ để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ghi nhận ngày 4/11, khoảng 10 ngày trước khi Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 bắt đầu, các hạng mục chính như nhà thi đấu, hồ bơi, khán đài,… đã hoàn thành. Trong khi nhiều công nhân, máy móc vẫn tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ khác như sân, nền đường dẫn, căn-tin... Đây cũng là địa điểm sẽ diễn ra lễ bế mạc của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào giữa tháng 12 tới. Vừa qua, TPHCM đã đầu tư gần 230 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp khu vực nhà đấu nhằm phục vụ đại hội, quảng bá hình ảnh thành phố.

Nhà thi đấu Phú Thọ ở phía đường Lữ Gia, nơi sẽ tổ chức nhiều môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Đ.Xá.

Nhà thi đấu đã sẵn sàng phục vụ đại hội khi dự án sửa chữa và nâng cấp đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Đ.Xá.

Nhiều băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 ở khu vực nhà thi đấu. Ảnh: Đ.Xá.

Tuyến đường bên trong nhà thi đấu Phú Thọ. Hiện đường đã hoàn thành nhưng chưa cho phép phương tiện lưu thông. Ảnh: Đ.Xá.

Bên trong quần thể nhà thi đấu Phú Thọ, các tuyến đường nối nhà thi đấu, căn-tin, nhà điều hành, khu bơi lội... đã hoàn thành nhưng chưa cho phép lưu thông. Ảnh: Đ.Xá.

Khu thi đấu bơi lội của đại hội cũng được sửa chữa, nâng cấp, nằm ở phía đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: Đ.Xá.

Bên trong khu vực luyện tập của nhà thi đấu Phú Thọ. Ảnh: Đ.Xá.

Tuy nhiên, ở khu vực phía đường Lê Đại Hành, công nhân vẫn đang khẩn trương thi công các hạng mục khác. Ảnh: Đ.Xá.

Các khu vực gần căn tin, nhà điều hành... vẫn đang khẩn trương thi công các hạng mục cuối để kịp đại hội. Ảnh: Đ.Xá.

Nhà thi đấu từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn như SEA Games với sức chứa lên đến 5.000 người. Ảnh: Đ.Xá.