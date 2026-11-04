Nhà thi đấu Phú Thọ sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp và sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Công trình được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu, góp phần bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho Đại hội.
Là địa điểm thi đấu chính thức của nhiều môn như bơi lội, thể dục dụng cụ, bóng chuyền. Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) đang hối hả hoàn thành một số hạng mục phụ trợ để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Ghi nhận ngày 4/11, khoảng 10 ngày trước khi Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 bắt đầu, các hạng mục chính như nhà thi đấu, hồ bơi, khán đài,… đã hoàn thành. Trong khi nhiều công nhân, máy móc vẫn tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ khác như sân, nền đường dẫn, căn-tin... Đây cũng là địa điểm sẽ diễn ra lễ bế mạc của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào giữa tháng 12 tới. Vừa qua, TPHCM đã đầu tư gần 230 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp khu vực nhà đấu nhằm phục vụ đại hội, quảng bá hình ảnh thành phố.
Các khu vực gần căn tin, nhà điều hành... vẫn đang khẩn trương thi công các hạng mục cuối để kịp đại hội. Ảnh: Đ.Xá.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nha-thi-dau-phu-tho-san-sang-phuc-vu-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2026.html