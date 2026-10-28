Nhà thầu thi công bị xử phạt tại phường Láng: Công ty LICOGI 13 vừa bị xử lý vi phạm về thuế

Không thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn khi thi công

Trước đó, như Báo Hànộimới đã thông tin phản ánh của người dân về tình trạng thi công dự án cải tạo, nâng cấp các ngách trong ngõ 1194 đường Láng chưa bảo đảm các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Theo phản ánh, trong quá trình thi công, tại một số vị trí, hệ thống biển báo cảnh báo chưa được bố trí đầy đủ, trong khi việc che chắn công trường chưa bảo đảm, khiến vật liệu xây dựng có nguy cơ rơi vãi ra khu vực xung quanh.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Láng cho biết, trong quá trình triển khai dự án, đơn vị đã kiểm tra, chấn chỉnh và UBND phường đã có quyết định xử phạt vi phạm đối với đơn vị thi công hạng mục cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước (hạ tầng kỹ thuật).

Ngõ 1194 đường Láng, phường Láng (Hà Nội) đang được thi công cải tạo, nâng cấp các ngách. Ảnh: HL

Theo đó, ngày 12-10-2026, UBND phường Láng đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty cổ phần LICOGI 13 (trụ sở tại Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội) với 3 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 120 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần LICOGI 13 đã không tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng (đối với vật liệu cấp phối đá dăm).

Đồng thời, Công ty cũng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng theo quy định; thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định.

Công ty cổ phần LICOGI 13 phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ theo quy định; thực hiện hoặc thực hiện đầy đủ biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn; buộc phải che chắn, thu gom, dọn dẹp vật liệu xây dựng rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu vực bị ảnh hưởng.

Vừa bị xử lý vi phạm về thuế, nợ phải trả cao gấp 5 lần vốn sở hữu

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần LICOGI 13 do ông Phạm Văn Thăng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật; ông Đỗ Thanh Hà làm Tổng Giám đốc. Hiện công ty có vốn điều lệ là hơn 950 tỷ đồng, đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã LIG.

Tòa nhà LICOGI 13. Ảnh: HL

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 được công bố, trong nửa năm nay, Công ty cổ phần LICOGI 13 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.082 tỷ đồng (làm tròn); sau khi trừ đi giá vốn hàng bán 2.953 tỷ đồng thì lợi nhuận gộp thu về đạt khoảng 129,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 91,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty cổ phần LICOGI 13 cũng ghi nhận khoản chi phí tài chính tăng mạnh từ 49,4 tỷ đồng lên 80,8 tỷ đồng; trong đó toàn bộ là chi phí lãi vay. Ngoài ra, công ty còn mất 38,3 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong kỳ, Công ty cổ phần LICOGI 13 ghi nhận khoản lỗ từ lợi nhuận khác là 17,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ lỗ hơn 800 triệu đồng; nguyên nhân do khoản chi phí hơn 15,7 tỷ đồng cho dự án Khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng (cũ) tại xã Quảng Oai.

Trước đó, ngày 30-5-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Thông báo số 591/TB-UBND về việc thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, trong đó có dự án trên của Công ty cổ phần LICOGI 13.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty cổ phần LICOGI 13 ghi nhận lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 6,6 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2025 lãi 5,3 tỷ đồng; lỗ sau thuế của công ty mẹ là 9,9 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30-6-2026, Công ty cổ phần LICOGI 13 có tổng tài sản là 8.444 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 3.682 tỷ đồng, hàng tồn kho 1.131 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty cũng đang có khoản nợ phải trả là 7.134 tỷ đồng; trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 4.563 tỷ đồng.

Mặt khác, vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần LICOGI 13 chỉ ở mức 1.309 tỷ đồng, như vậy nợ phải trả đã cao gấp hơn 5 lần vốn chủ sở hữu. Nói cách khác, cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu, Công ty cổ phần LICOGI 13 đang có hơn 5 đồng nợ phải trả, điều này cho thấy công ty đang sử dụng đòn bẩy tài chính rất lớn, nguồn vốn hoạt động chủ yếu là các khoản nợ.

Trong một diễn biến khác, ngày 28-8-2026, Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 14799/QĐ-HAN-KTr3-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần LICOGI 13 do có các hành vi vi phạm về thuế.

Theo đó, công ty đã kê khai sai chỉ tiêu kê khai thuế giá trị gia tăng trên tờ khai thuế; kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn của doanh nghiệp đã có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; chưa phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ dùng chung cho doanh thu không chịu thuế dẫn đến tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Đồng thời, công ty cũng có hành vi hạch toán chi phí đối với hóa đơn của doanh nghiệp đã có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, hạch toán chi phí chỉ phí sai niên độ kế toán, hạch toán chi phí lãi vay chưa đúng quy định dẫn đến tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Với các hành vi trên, Công ty cổ phần LICOGI 13 phải nộp tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra là hơn 313 triệu đồng; tiền phạt với mức 26 triệu đồng do khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế, nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn theo quy định.

Ngoài ra, công ty còn bị truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,5 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 88,5 triệu đồng.