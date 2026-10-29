Nhà thầu chậm tiến độ, hàng trăm học sinh Đắk Lắk chưa được ở nội trú

Đã gần 2 tháng qua, ngày nào vợ chồng anh Phón Văn Lỷ (trú tại thôn 15, xã Ea Rốk) cũng phải dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai đứa con rồi chở đến trường học. Đến chiều, tầm 15h30 anh lại phải gác lại mọi công việc nương rẫy để đến trường đón con về. Việc chuẩn bị, đưa đón con này đã trở thành áp lực đối với gia đình.

Chia sẻ với phóng viên, anh Phón Văn Lỷ cho biết, nhà anh nằm cách Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Rốk khoảng chừng 12km. Để kịp cho con đến trường, sáng nào vợ chồng anh cũng phải tranh thủ dậy sớm, lo bữa ăn sáng rồi chở con đến trường xong quay về làm nương rẫy, chiều lại phải gác công việc để đón con về.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Rốk được xây dựng khang trang.

“Mỗi ngày, mình phải đi lại gần 30km, vừa tốn thời gian vừa tốn kém tiền bạc. Những ngày nắng còn đỡ chứ gặp mưa vất vả gấp bội. Các con được học trong trường mới mình rất mừng nhưng với tình cảnh này, sẽ rất khó khăn cho gia đình. Mong trường sớm tổ chức ăn ở nội trú để gia đình bớt vất vả, không phải đưa đón các con hàng ngày”, anh Phón Văn Lỷ cho hay.

Còn gia đình anh Đàm Nhật Khang (trú tại xã Ea Rốk) nằm cách xa trường nội trú hơn 35km nên việc chuẩn bị, đưa đón con đi học hàng ngày càng trở nên khó khăn gấp bội. Mỗi ngày, anh phải vượt hơn 35km đường rừng, cả đi lẫn về hơn 70km nên hầu như vợ chồng phải thay phiên nhau túc trực để đưa đón con.

Cháu Đàm Nhật Khôi (học sinh lớp 8A2, con trai anh Khang) cho biết, việc cùng được bạn bè học trong ngôi trường mới khang trang khiến em rất vui. Tuy nhiên, mỗi ngày bố mẹ phải thay phiên nhau đưa đón rất vất vả.

Tuy nhiên, khu ký túc xá và nhà ăn vẫn chưa hoàn thành.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk cho biết, nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh của nhà trường chưa thể ở nội trú là do hạ tầng chưa được nhà thầu bàn giao đúng tiến độ, trong khi việc mua sắm trang thiết bị phục vụ nội trú vẫn chưa hoàn tất.

Theo ông Võ Viết Khoa, sau ngày khai giảng năm học 2026-2027, nhà trường mới chỉ được bàn giao các dãy phòng học và khu nhà hiệu bộ. Còn khu ký túc xá, nhà ăn chưa hoàn thành. Đến ngày 10/10, hai khu ký túc xá và nhà ăn mới được bàn giao nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp cơ sở vật chất phục vụ nội trú như chăn, màn, gối, đệm… vẫn đang được thực hiện và dự kiến hoàn tất đầu tháng 11 tới đây.

“Khi các điều kiện được bảo đảm, trường mới có thể tổ chức ăn ở, sinh hoạt nội trú cho học sinh. Trước mắt, để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, trường tổ chức ăn bán trú, tạo điều kiện cho học sinh nghỉ lại buổi trưa”, ông Võ Viết Khoa nói.

Cũng theo ông Võ Viết Khoa, để sớm hỗ trợ học sinh vào ăn ở, sinh hoạt nội trú, yên tâm học tập, nhà trường cùng các nhà thầu đang đẩy nhanh việc mua sắm trang thiết bị, kịp thời cấp phát cho học sinh đủ điều kiện ăn ở nội trú theo chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi phấn đấu sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 10/11 tới đây, để học sinh được vào ở nội trú”, ông Võ Viết Khoa khẳng định.

Ea Rốk là xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk, tiếp giáp khu vực biên giới. Toàn xã có gần 29.000 dân, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 67%, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học và THCS Ea Rốk. Công trình do Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) thi công từ tháng 2/2026, khánh thành, đưa vào sử dụng tháng 9/2026.

Khu vực nhà ăn, khu ký túc xá vẫn còn dang dở.

Trong năm học 2026-2027, trường có 515 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 theo học, thuộc con em gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, 337 em từ lớp 4 đến lớp 9 dự kiến ăn ở, sinh hoạt nội trú, số còn lại ăn bán trú. Tuy nhiên, việc chậm hoàn thiện cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị nội trú khiến hàng trăm phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa đón con, cuộc sống bị đảo lộn, việc học tập và tâm lý của học sinh cũng bị ảnh hưởng.