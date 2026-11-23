Báo giá chênh lệch 30% có bị loại theo quy định mới? Hình minh họa: DALL AI.

Báo giá chênh lệch 30%, chủ đầu tư có được tùy ý loại bỏ?

Quy định cho phép loại trừ báo giá chênh lệch 30% giúp kiểm soát giá gói thầu, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Một báo giá thấp hơn mặt bằng chung chưa chắc phản ánh chất lượng kém, cũng như mức giá cao chưa đủ cơ sở để kết luận doanh nghiệp đang nâng khống chi phí. Tuy nhiên, trong hoạt động mua sắm công, việc xuất hiện những báo giá chênh lệch lớn có thể khiến giá gói thầu bị đẩy lên hoặc kéo xuống bất hợp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Nghị định số 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung cơ chế cho phép chủ đầu tư loại trừ những báo giá hoặc hạng mục báo giá có mức chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với giá trung bình khi xác định giá gói thầu. Quy định này mở rộng khả năng xử lý dữ liệu khảo sát giá, song cũng đặt ra yêu cầu về tính khách quan trong quá trình thực hiện, bởi chỉ một quyết định loại bỏ hoặc giữ lại báo giá cũng có thể tác động đến kết quả xác định giá gói thầu và cơ hội cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Báo giá chênh lệch 30% không đồng nghĩa đương nhiên bị loại

Theo điểm d khoản 2 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026, khi xác định giá gói thầu bằng phương pháp thu thập báo giá, chủ đầu tư phải có tối thiểu một báo giá hàng hóa, dịch vụ và được khuyến khích thu thập nhiều hơn một báo giá. Chủ đầu tư phải đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời các đơn vị quan tâm gửi báo giá qua hệ thống trong thời hạn tối thiểu ba ngày làm việc kể từ ngày đăng tải. Trường hợp có nhiều hơn một báo giá, chủ đầu tư được lấy giá trung bình để xác định giá gói thầu và có quyền loại trừ những báo giá hoặc hạng mục trong báo giá có giá cao hơn hoặc thấp hơn 30% giá trung bình.

Điểm cần phân biệt là quy định sử dụng cụm từ "có quyền loại trừ", thay vì bắt buộc loại bỏ mọi báo giá nằm ngoài ngưỡng chênh lệch. Điều đó có nghĩa mức 30% tạo ra cơ sở để chủ đầu tư xem xét, chứ không phải một cơ chế tự động xác định báo giá nào hợp lý hoặc bất hợp lý. Một doanh nghiệp đưa ra mức giá thấp nhờ chủ động nguồn hàng, được hưởng chiết khấu lớn từ nhà sản xuất hoặc áp dụng công nghệ giúp tiết giảm chi phí vẫn có thể cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu. Ngược lại, một báo giá cao hơn mặt bằng chung có thể xuất phát từ khác biệt về cấu hình thiết bị, thời hạn bảo hành, dịch vụ kỹ thuật hoặc những chi phí chưa được thể hiện đầy đủ trong các báo giá còn lại.

Chẳng hạn, một đơn vị mua sắm thiết bị văn phòng nhận được bốn báo giá lần lượt là 90 triệu đồng, 100 triệu đồng, 110 triệu đồng và 180 triệu đồng cho cùng một danh mục hàng hóa. Giá trung bình ban đầu là 120 triệu đồng, trong khi báo giá 180 triệu đồng cao hơn mức trung bình 50%. Theo cơ chế mới, chủ đầu tư có quyền loại trừ báo giá này khi xác định giá trung bình. Nếu loại trừ, mức trung bình của ba báo giá còn lại là 100 triệu đồng, thấp hơn 20 triệu đồng so với kết quả tính ban đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ minh họa về cách tính, bởi trước khi quyết định sử dụng mức giá nào, chủ đầu tư vẫn cần xem xét khả năng so sánh giữa các sản phẩm, điều kiện cung cấp và tính phù hợp với yêu cầu mua sắm thực tế.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện báo giá thấp bất thường. Nếu ba doanh nghiệp cùng cung cấp một loại thiết bị với giá khoảng 100 triệu đồng, trong khi một đơn vị khác báo giá chỉ 60 triệu đồng, việc loại bỏ mức giá thấp có thể khiến giá trung bình tăng lên. Trong trường hợp doanh nghiệp báo giá 60 triệu đồng thực sự có khả năng cung cấp sản phẩm đúng tiêu chuẩn, quyết định loại trừ thiếu căn cứ có nguy cơ làm mất đi cơ hội tiết kiệm ngân sách. Ngược lại, nếu mức giá thấp xuất phát từ việc không tính chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành hoặc sử dụng thiết bị có cấu hình thấp hơn yêu cầu, việc giữ lại báo giá có thể khiến dự toán thiếu tính khả thi và phát sinh khó khăn khi triển khai gói thầu.

Đối với một số nhóm hàng hóa trong lĩnh vực y tế, Nghị định 349/2026/NĐ-CP còn quy định cơ chế riêng. Cụ thể, với gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và các linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế, chủ đầu tư tổ chức lấy báo giá theo yêu cầu chuyên môn, với thời hạn tiếp nhận báo giá tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp có từ hai báo giá trở lên, chủ đầu tư được lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn. Vì vậy, không thể áp dụng máy móc cách xử lý báo giá của nhóm hàng hóa thông thường cho tất cả hoạt động mua sắm công.

Quyền loại trừ báo giá và nguy cơ thao túng giá gói thầu

Cơ chế loại trừ báo giá chênh lệch 30% được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng sử dụng những mức giá thiếu thực tế để xây dựng dự toán, nhưng hiệu quả phụ thuộc nhiều vào cách chủ đầu tư thu thập, đối chiếu và xử lý dữ liệu. Trong môi trường đấu thầu qua mạng, việc công khai yêu cầu báo giá tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp tiếp cận thông tin, giảm sự phụ thuộc vào một số nhà cung cấp quen thuộc. Tuy nhiên, dữ liệu được số hóa không đồng nghĩa mọi báo giá đều phản ánh đúng thị trường, nhất là khi các đơn vị cung cấp có thể đưa ra những mức giá khác nhau do chính sách bán hàng, cấu hình sản phẩm hoặc phạm vi dịch vụ không đồng nhất.

Một rủi ro cần tính đến là khả năng các báo giá bất thường tác động đến giá trung bình, từ đó ảnh hưởng đến việc xác định báo giá nào nằm ngoài ngưỡng 30%. Khi số lượng báo giá thu thập được ít, một mức giá quá cao hoặc quá thấp có thể làm thay đổi kết quả tính toán. Nếu chủ đầu tư chỉ dựa vào phép tính trung bình mà không kiểm tra tính tương đồng của hàng hóa, dịch vụ, giá gói thầu được xác lập có thể chưa phản ánh đúng chi phí thực tế. Đây cũng là lý do việc đối chiếu thông số kỹ thuật, điều kiện giao hàng, thuế, bảo hành và dữ liệu mua sắm tương tự cần được coi là một phần của quá trình đánh giá, thay vì chỉ xem xét con số cuối cùng trên bảng báo giá.

Ở chiều ngược lại, quyền loại trừ cũng có thể phát sinh nguy cơ bị vận dụng thiếu khách quan nếu chủ đầu tư lựa chọn giữ lại những báo giá cao, đồng thời loại bỏ các báo giá thấp mà không có lý do thuyết phục. Khi đó, mức giá trung bình được sử dụng để xây dựng giá gói thầu có thể tăng lên, tạo ra khoảng cách giữa dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá thực tế. Dù chưa thể kết luận có hành vi vi phạm chỉ từ việc xuất hiện chênh lệch giá, tình huống này cho thấy yêu cầu kiểm soát tính minh bạch trong quá trình khảo sát giá cần được đặt ra ngay từ đầu, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu.

Đối với doanh nghiệp, quy định mới cũng làm thay đổi cách tiếp cận hoạt động cung cấp báo giá. Nếu trước đây một số đơn vị chỉ gửi bảng đơn giá để phục vụ công tác khảo sát thị trường, thì nay việc giải thích cơ sở hình thành giá có ý nghĩa thiết thực hơn. Những doanh nghiệp chào giá cao do cung cấp sản phẩm có tuổi thọ dài, hiệu suất tốt hoặc dịch vụ hậu mãi đầy đủ cần thể hiện rõ các yếu tố tạo nên sự khác biệt. Tương tự, doanh nghiệp báo giá thấp nhờ lợi thế nhập khẩu trực tiếp, tối ưu vận chuyển hoặc chính sách chiết khấu cũng cần chuẩn bị tài liệu chứng minh khả năng thực hiện, tránh để mức giá cạnh tranh trở thành nguyên nhân khiến báo giá bị loại khỏi quá trình tính toán.

Một nội dung quan trọng khác là trách nhiệm của các bên trong việc cung cấp và sử dụng thông tin. Nghị định 349/2026/NĐ-CP quy định chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu thập báo giá bảo đảm công khai, minh bạch; đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm về thông tin giá phù hợp với khả năng cung cấp, đồng thời không được vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. Trường hợp chủ đầu tư đã tuân thủ đầy đủ quy định về tổ chức thu thập báo giá, bảo đảm công khai, minh bạch thì không phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp báo giá của đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, quy định này không đồng nghĩa chủ đầu tư được miễn trách nhiệm đối với mọi quyết định trong quá trình xây dựng giá gói thầu.

Từ góc độ quản trị mua sắm công, việc lưu trữ đầy đủ yêu cầu báo giá, dữ liệu phản hồi, tài liệu kỹ thuật, căn cứ tính toán và lý do lựa chọn hoặc loại trừ từng báo giá là giải pháp cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Đối với những báo giá có mức chênh lệch lớn, hồ sơ giải trình càng cần làm rõ sự khác biệt về chủng loại, cấu hình, chất lượng, điều kiện thương mại và khả năng thực hiện hợp đồng. Khi các dữ liệu này được ghi nhận đầy đủ trên môi trường điện tử, cơ quan quản lý có thêm cơ sở đối chiếu lịch sử mua sắm, phát hiện những biến động giá bất thường và đánh giá tính nhất quán trong quyết định của chủ đầu tư.

Một điểm cần lưu ý là báo giá phục vụ xác định giá gói thầu không đồng nghĩa với hồ sơ dự thầu, và doanh nghiệp có báo giá thấp nhất ở giai đoạn khảo sát cũng không mặc nhiên trở thành đơn vị trúng thầu. Việc lựa chọn nhà thầu vẫn phải thực hiện theo hình thức, trình tự và tiêu chí đánh giá tương ứng với từng gói thầu. Vì vậy, cơ chế loại trừ chênh lệch 30% cần được hiểu đúng là công cụ xử lý dữ liệu giá trong quá trình chuẩn bị mua sắm, không phải một tiêu chí độc lập để loại nhà thầu khỏi cuộc thầu.

Hiện nay, hoạt động đấu thầu ngày càng dựa nhiều hơn vào dữ liệu điện tử, quy định về loại trừ báo giá chênh lệch 30% đặt ra yêu cầu quản lý vượt ra ngoài việc tính toán đơn giá. Chủ đầu tư cần bảo đảm mỗi quyết định xử lý báo giá đều có cơ sở rõ ràng, trong khi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và khả thi của mức giá cung cấp. Khi dữ liệu khảo sát được thu thập minh bạch, đánh giá khách quan và lưu trữ có hệ thống, cơ chế mới mới có thể phát huy vai trò kiểm soát chi phí, hạn chế nguy cơ thao túng giá và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công.