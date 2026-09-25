Nhà tập thể giáo viên vùng khó Đắk Lắk nhiều năm... chờ nước sạch

Thầy Nguyễn Thành Tâm bên giếng nước bị đục sau mưa tại khu nhà tập thể giáo viên. (Ảnh: T.H)

Nhiều năm chật vật tìm nguồn nước

Sau giờ dạy, thầy Nguyễn Thành Tâm (1987) cùng các đồng nghiệp ở Phân hiệu Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thôn Ea Krông, xã Krông Á (Đắk Lắk) lại tất bật tìm nước để phục vụ nấu ăn, sinh hoạt.

Khu nhà tập thể có hai giếng đào nhưng không bảo đảm nguồn nước sử dụng quanh năm. Mùa mưa, nước giếng thường đục; đến mùa khô, lượng nước lại thiếu trầm trọng dù mới đầu mùa.

Vào mùa mưa, nước giếng đục ngầu không thể sử dụng.

Gắn bó với điểm trường từ năm 2008, thầy Tâm chứng kiến nhiều đổi thay ở vùng đất này. Đường sá thuận lợi hơn, điện lưới và cơ sở vật chất cũng dần được cải thiện. Thế nhưng, sau mỗi buổi lên lớp, chuyện có đủ nước dùng tại khu tập thể vẫn là điều thầy cô phải tính đến.

“Nhiều năm qua, nguồn nước sinh hoạt tại khu tập thể vẫn là nỗi lo thường trực”, thầy Tâm chia sẻ.

Theo đại diện nhà trường, gần 20 giáo viên thường nghỉ trưa và sinh hoạt tại khu tập thể; khoảng 10 người ở lại thường xuyên. Phần lớn thầy cô có nhà cách trường hơn 40km, người xa nhất gần 100km. Với quãng đường ấy, khu tập thể không đơn thuần là chỗ nghỉ giữa hai buổi dạy. Đây còn là nơi giáo viên nấu ăn, tắm giặt và ở lại trong những ngày công tác tại trường.

Việc thiếu nước vì thế ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày. Khi nước giếng không đủ dùng, giáo viên đến các hộ dân gần trường xin nước. Vào mùa mưa, thầy cô tận dụng xô, thau và những vật dụng có thể chứa nước để hứng nước mưa, tích trữ phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Những cách xoay xở ấy giúp giải quyết phần nào nhu cầu trước mắt, song phụ thuộc vào thời tiết và sự hỗ trợ của người dân.

Bữa cơm trưa của tập thể giáo viên.

Ông Võ Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho biết, nhà trường hỗ trợ tiền điện cho các hộ dân. Sự chia sẻ của bà con đã giúp thầy cô vượt qua nhiều thời điểm khó khăn, nhưng ông cho rằng đây không thể là phương án lâu dài.

“Người dân rất chia sẻ, nhưng thầy cô phải xin nước thường xuyên cũng thấy ái ngại, bởi gia đình nào cũng có nhu cầu sinh hoạt riêng. Chúng tôi mong khu tập thể có giếng khoan hoặc một giải pháp cấp nước phù hợp để giáo viên yên tâm công tác”, ông Huỳnh nói.

Theo ông Huỳnh, nhiều giáo viên tại phân hiệu đã gắn bó với địa bàn khó khăn hơn 10 năm. Nhà trường mong điều kiện ăn, ở của thầy cô được cải thiện để họ bớt đi một nỗi lo ngoài giờ lên lớp. Trong đó, bảo đảm nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu và cần được giải quyết trước.

Sẽ bố trí kinh phí, đầu tư trong năm nay

Trước tình trạng trên, ngày 24/9, Báo GD&TĐ có buổi trao đổi với lãnh đạo UBND xã Krông Á, phản ánh khó khăn của giáo viên tại đây.

Ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND xã, cho biết đến thời điểm phóng viên phản ánh, ông mới nắm được thông tin khu nhà tập thể thiếu nước sinh hoạt kéo dài. Đồng thời, ông cho biết sẽ sớm giao bộ phận chuyên môn phối hợp với nhà trường kiểm tra hiện trạng hai giếng đào, khảo sát nguồn nước.

Việc khảo sát nhằm xác định phương án phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm công trình sau đầu tư có thể sử dụng ổn định.

Ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND xã Krông Á khẳng định sẽ sớm giải quyết nguồn nước trong năm nay.

Lãnh đạo xã cũng cho biết Krông Á là địa bàn còn nhiều khó khăn. Đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc chiếm khoảng 89% dân số; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong khi đó, địa phương có nhiều nhu cầu đầu tư về hạ tầng, trường lớp và các công trình dân sinh, nên nguồn lực phải cân đối cho nhiều nhiệm vụ.

Dù vậy, ông Quân khẳng định nước sinh hoạt của giáo viên là vấn đề cần sớm phải giải quyết. Sau khi kiểm tra thực tế và xác định giải pháp, địa phương sẽ cân đối, bố trí nguồn lực để triển khai.

“Địa phương chắc chắn sẽ bố trí nguồn kinh phí trong năm nay để khoan giếng hoặc xử lý nguồn nước giúp các thầy cô ổn định cuộc sống và yên tâm công tác”, ông Quân nói.

Sau tinh gọn, sắp xếp, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có một phân hiệu tại thôn Ea Krông, vốn là Trường Tiểu học La Văn Cầu trước đây, cùng 3 điểm trường. Điểm xa nhất cách trường chính khoảng 18km. Năm học 2026–2027, nhà trường có 998 học sinh và 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc duy trì dạy học tại các điểm trường giúp học sinh thuận tiện đến lớp, đồng thời đặt ra yêu cầu bố trí đội ngũ, quản lý và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho giáo viên công tác.