Hành vi này rất khó bị phát hiện ngay, khiến nạn nhân có thể chỉ nhận ra mình bị đánh cắp thông tin sau khi các giao dịch gian lận đã phát sinh.

Nhà tắm công cộng Inariyu ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/7/2022. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát tỉnh Chiba cho biết đã xác định khoảng 100 vụ việc xảy ra từ tháng 6 đến nay tại các cơ sở tắm công cộng ở Chiba và các tỉnh lân cận gồm Saitama, Tokyo và Kanagawa. Thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu yen. Các thẻ bị can thiệp được cho là đã được sử dụng để thực hiện giao dịch trái phép, chủ yếu tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng chìa khóa sao chép để mở tủ trong phòng thay đồ, lấy thẻ tín dụng của khách, tháo chip IC gắn trên thẻ rồi thay thế bằng chip khác trước khi trả thẻ về vị trí cũ. Do hình thức bên ngoài của thẻ gần như không thay đổi, chủ sở hữu thường khó nhận biết đã có sự can thiệp.

Cảnh sát nghi ngờ một nhóm tội phạm có tổ chức nước ngoài đứng sau vụ việc. Trong tháng 9 và 10, lực lượng chức năng hai lần bắt giữ một nam thanh niên, được cho là người Trung Quốc, với cáo buộc tìm cách trộm tiền và tài sản trong các tủ gửi đồ tại cơ sở tắm công cộng ở tỉnh Chiba. Khi khám xét đối tượng, cảnh sát thu giữ 170 chìa khóa sao chép. Đây là loại chìa khóa cơ thông thường, được cho là đã được nhóm này sản xuất với số lượng lớn.

Các vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các khu phức hợp tắm công cộng quy mô lớn (super sento), vốn thu hút đông đảo khách hàng trong bối cảnh hoạt động tắm sauna ngày càng phổ biến tại Nhật Bản.

Theo Trung tâm Năng suất Nhật Bản, khoảng 22,9 triệu người tham gia các hoạt động tại cơ sở tắm công cộng trong năm 2024. Tính đến tháng 10/2025, Nhật Bản có khoảng 1.900 cơ sở loại này.

Giới chuyên gia khuyến nghị các cơ sở nâng cấp hệ thống khóa, tăng cường tuần tra khu vực phòng thay đồ. Khách hàng được khuyến cáo sử dụng tủ chuyên dụng để cất giữ tài sản có giá trị và thường xuyên kiểm tra sao kê thẻ tín dụng để phát hiện giao dịch bất thường.