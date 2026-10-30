Nhà tài trợ không được can thiệp vào việc xét cấp học bổng quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 3121/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc gia, trong đó quy định rõ nhiệm vụ của Giám đốc Quỹ, cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa và nguyên tắc bảo đảm tính độc lập, khách quan trong xét cấp học bổng.

Theo Quy chế, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động 5 năm, kế hoạch hoạt động hằng năm, danh mục chương trình học bổng, kế hoạch tài chính hằng năm và phương án sử dụng các nguồn lực của Quỹ.

Các nhóm hoạt động chủ yếu của Quỹ gồm: xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá chương trình học bổng; vận động, huy động, tiếp nhận và phát triển nguồn lực; truyền thông về Quỹ và các chương trình học bổng; xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, Quỹ có nhiệm vụ phát triển mạng lưới người học được cấp học bổng, cựu người học được cấp học bổng và cộng đồng đồng hành với Quỹ.

Quỹ Học bổng Quốc gia hướng tới tìm kiếm nhân tài (Ảnh: moet.gov.vn).

Trong phạm vi chương trình đã được phê duyệt, Quỹ chủ trì hoặc phối hợp tổ chức phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nối và theo dõi sự phát triển của người học có thành tích nổi bật hoặc tiềm năng phát triển trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Hoạt động phát hiện, tạo nguồn được thực hiện trên cơ sở tiêu chí của từng chương trình, kết quả đánh giá từ công cụ phát hiện tài năng, năng khiếu do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nguồn thông tin, dữ liệu hợp pháp khác. Kết quả phát hiện, tạo nguồn là căn cứ tham khảo, không thay thế việc xét cấp học bổng theo tiêu chí, thang điểm và phương thức đã được phê duyệt.

Chiến lược, kế hoạch hoạt động của Quỹ xác định mục tiêu và bộ chỉ tiêu hoạt động, trong đó có các chỉ tiêu về số lượng, cơ cấu học bổng; nguồn lực huy động, tiếp nhận; tiến độ, tỉ lệ giải ngân; thời gian xử lí hồ sơ; kết quả theo dõi, hậu kiểm.

Một nội dung đáng chú ý khác trong Quy chế là cơ chế huy động và phát triển nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước.

Theo đó, Giám đốc Quỹ được chủ động tổ chức vận động, kết nối, trao đổi với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng đề xuất hợp tác, tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác học bổng phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ và quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực phải bảo đảm đúng quy định, không cam kết trước về kết quả xét cấp học bổng, không chấp nhận các điều kiện trái pháp luật hoặc làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hoạt động của Quỹ.

Quy chế cũng quy định, nhà tài trợ và bên cung cấp nguồn có thể tham gia tư vấn, đề xuất chuyên môn theo quy định và các thỏa thuận hợp pháp có liên quan. Tuy nhiên, sự tham gia này không làm phát sinh quyền can thiệp vào tiêu chí, quá trình đánh giá, xếp hạng hoặc quyết định người được cấp học bổng.

Việc ghi nhận, tri ân, tôn vinh tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn; định danh chương trình học bổng theo tên tổ chức, cá nhân hoặc hình thức ghi nhận phù hợp khác cũng không làm thay đổi mục tiêu, đối tượng, tiêu chí xét cấp hoặc thẩm quyền quyết định của Quỹ.

Những quy định này nhằm bảo đảm hoạt động huy động, tiếp nhận và sử dụng nguồn lực của Quỹ được thực hiện công khai, đúng mục tiêu, đồng thời giữ vững tính độc lập, minh bạch và khách quan trong quá trình xét cấp học bổng.