Nhà sư bắt được con trăn khổng lồ dài 3 mét mắc kẹt trên mái nhà

Một nhà sư tên Phra Seerapop đã bắt được con trăn gấm dài 3 mét khi nó bị mắc kẹt trong một khe hở trên mái của chùa Wat Nopphakhun Thong ở Prachinburi, Thái Lan vào ngày 22/10.

Người ta tin rằng nó đã bò dọc theo một cành cây gần đó để tìm kiếm thức ăn trước khi bị mắc kẹt.

Seerapop đã gọi cho đội cứu hộ động vật để được giúp đỡ trước khi leo lên thang để tự mình bắt con rắn.

Đoạn clip cho thấy nhà sư dũng cảm dùng một cây gậy chọc vào con trăn trước khi tóm lấy nó bằng tay không.

Nhà sư dùng tay không tóm lấy đuôi con trăn. Ảnh cắt từ clip/Kom Chad Luek

Sau đó, các nhân viên cứu hộ đã đến và mất thêm 20 phút để bắt con vật. Nó được cho vào một bao tải trước khi được thả về tự nhiên.

Ông nói: "Việc này xảy ra vào khoảng 11h đêm ngày 22/10. Trụ trì yêu cầu tôi đến, nhưng ông ấy không nói với tôi rằng có một con trăn trong phòng. Thực ra đó là lần đầu tiên tôi cầm một con trăn lưới. Lúc đầu tôi hơi lo lắng, nhưng tôi rất vui vì đã xử lý nó tốt".

Trăn lưới có nguồn gốc từ Đông Nam Á và sinh sống trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm rừng, đầm lầy, kênh rạch và khu vực đô thị, nơi việc chạm trán với con người không phải là hiếm.

Chúng nằm trong số những loài rắn dài nhất thế giới và săn mồi nhiều loại động vật, bao gồm chim, chuột, mèo, chó và các loài rắn khác. Mặc dù các vụ tấn công con người rất hiếm, nhưng trăn lưới lớn đã từng được biết đến là có thể giết chết và nuốt chửng người.