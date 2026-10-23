Nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội: Ba hộ dân có đất dưới 15 m² có thể bị thu hồi đất

Những ngày này, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ cơ bản hoàn tất. Dọc tuyến đường, công nhân đã bắt đầu thi công hệ thống cống thoát nước ở hai bên, từng bước triển khai các hạng mục của dự án.

Sau khi mặt bằng được bàn giao, nhiều ngôi nhà, thửa đất ven đường xuất hiện hình dạng nham nhở do bị cắt xén theo ranh giới thu hồi đất.

Công nhân đã bắt đầu thi công hệ thống cống thoát nước ở hai bên, từng bước triển khai các hạng mục của dự án.

Tuy nhiên, sau khi mặt bằng được bàn giao, nhiều ngôi nhà, thửa đất ven đường xuất hiện hình dạng nham nhở do bị cắt xén theo ranh giới thu hồi đất. Đáng chú ý, trên tuyến có một công trình có hình dáng kỳ dị, với cạnh hẹp nhất chưa đến 19 cm, thu hút sự chú ý.

Theo ghi nhận tại hiện trường, công trình được dựng tạm, lắp cửa cuốn, bên trong có một số đồ đạc đơn sơ. Phần tầng 2 có lắp cửa sổ kính phía trước.

Hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.

Phía trên tầng 2 của công trình được lắp cửa sổ kính.

Ngôi nhà có mặt tiền dài hơn 6 m, một cạnh rộng khoảng 2,2 m, trong khi cạnh hẹp nhất chưa đến 19 cm. Hình dáng bất thường của công trình là hệ quả của việc phần đất phía trước đã được thu hồi để thực hiện dự án giao thông.

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ có chiều dài 2,87 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Để triển khai dự án, Hà Nội cần thu hồi hơn 168.000 m² đất, liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức.

Hình ảnh căn nhà siêu mỏng, siêu méo.

Liên quan đến tình trạng các thửa đất có diện tích nhỏ, hình dạng không bảo đảm điều kiện xây dựng sau GPMB, ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, cho biết trong quá trình triển khai, địa phương đã xác định có 3 hộ dân còn diện tích đất dưới 15 m², không bảo đảm quy định, quy chuẩn hiện hành.

Theo ông Bắc Anh, phần diện tích đất còn lại của các hộ dân đã được các gia đình chủ động cắt xén, dẫn đến tình trạng công trình có hình dạng bất thường như ghi nhận tại hiện trường.

Lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết địa phương đã có thông báo, đề nghị các gia đình phối hợp với nhau để thực hiện hợp thửa, hợp khối với các diện tích công trình liền kề phía sau. Hiện các hộ dân đang trong quá trình đàm phán, tìm phương án thống nhất.

Trường hợp các hộ không đạt được thỏa thuận hợp thửa, hợp khối, chính quyền địa phương sẽ thông báo thu hồi phần diện tích đất không bảo đảm điều kiện theo quy định. Theo ông Bắc Anh, những diện tích này không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo văn bản hướng dẫn ngày 14/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, quy định hiện hành của thành phố không cho phép xây dựng công trình trên các lô đất tiếp giáp mặt đường, phố có diện tích còn lại sau GPMB dưới 15 m².

Một số trường hợp đặc biệt có thể được xem xét cho phép xây dựng nếu đáp ứng các điều kiện về kích thước, vị trí, công năng sử dụng và cảnh quan đô thị.