Nhà siêu mỏng, siêu méo 20cm xuất hiện trên tuyến đường Hà Nội

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 2,87km, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng. Tuyến đường có mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỉ đồng.

Để thực hiện dự án cần thu hồi để thực hiện dự án là hơn 168.000m2, liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức.

Sau 9 năm kể từ ngày khởi công, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội) hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Sau hơn 9 năm từ thời điểm khởi công, đến đầu tháng 10/2026, chính quyền địa phương đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ.

Ngay sau khi cơ quan chức năng hoàn thành giải phóng mặt bằng, hai bên dự án, một số hộ đã thực hiện chỉnh trang lại công trình. Song, một số căn nhà thuộc diện giải toả một phần khiến khu vực này xuất hiện công trình "dị dạng"

Nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ ghi nhận ngày 15/10.

Nhà siêu mỏng trên đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, vị trí hẹp nhất chưa đến 20cm.

Chiều 15/10, ghi nhận của PV tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, đoạn qua P. Từ Liêm (Hà Nội), xuất hiện một ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo.

Công trình có thiết kế hình tam giác, mặt tiền dài 6,46m. Chiều sâu chỗ rộng nhất khoảng 2,2m, chỗ hẹp nhất khoảng 18cm.

Công trình có 2 tầng, tầng 1 được thiết kế cửa cuốn ra vào, có ô thông gió. Tầng 2 được cơi nới ra phía trước khoảng 50-60cm để tăng diện tích sử dụng, mái lợp bằng tôn. Thời điểm ghi nhận không có người ra vào công trình.

Tầng 2 được cơi nới ra phía trước để tăng diện tích sử dụng.

Hộp kỹ thuật cửa cuốn và một phần phía trên ngôi nhà này đua ra ngoài.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết, đối với các ô đất sau khi giải phóng mặt bằng, nếu không đủ điều kiện xây dựng sẽ được xử lý theo quy định và chỉ đạo của UBND TP.

Đối với phản ánh nhà siêu mỏng, siêu méo tiếp giáp dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, chính quyền sẽ kiểm tra, xác minh.

Nhiều công trình bị phá 1 phần do nằm trong phạm vi dự án.

Trong khi đó, đại diện Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường phường Từ Liêm cho biết, theo Quyết định 15 năm 2011 và Quyết định 16 năm 2015 của UBND TP Hà Nội, trường hợp đất sau thu hồi không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, chính quyền địa phương có thẩm quyền thu hồi để sử dụng vào mục đích công cộng.

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội) sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng. (Ảnh chụp đầu tháng 10/2026)

Đến năm 2024, UBND TP bãi bỏ Quyết định 15 và 16. Theo đó, địa phương không có thẩm quyền thu hồi nốt phần diện tích đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng.

Đối với những thửa đất không đủ điều kiện xây dựng sau giải phóng mặt bằng, đại diện Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường phường Từ Liêm cho biết chính quyền khuyến khích người dân thỏa thuận với các hộ liền kề để hợp thửa hợp khối. Chính quyền tạo điều kiện cho người dân trong việc này.