Nhà sáng tạo nội dung cùng tiêu thụ nông sản

Quảng bá bằng hình ảnh chân thực

Những khu vườn quả trĩu cành ở các xã, phường Phượng Sơn, Chũ, Lục Ngạn… thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Cùng với hoạt động du lịch, sự xuất hiện của các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, YouTube, Facebook đang mang đến cách thức quảng bá mới. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh hoặc máy quay camera, họ ghi lại toàn bộ quá trình chăm sóc, thu hoạch để giới thiệu sản phẩm đến người xem.

Anh Lê Quang Dũng xây kênh Facebook "Dũng Lục Ngạn" quảng bá nông sản.

Yêu thích nghệ thuật và cảnh sắc quê hương, anh Lăng Văn Toán, quê ở xã Bảo Đài thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video về làng quê, vườn cây ăn quả và các điểm du lịch Bắc Ninh trên trang Facebook cá nhân.

Gần đây, bộ ảnh giới thiệu vườn nho hạ đen của gia đình chị Đỗ Thị Quyên, thôn Đối Sơn, xã Lục Sơn do anh Toán thực hiện thu hút sự quan tâm của nhiều người. Những chùm nho căng mọng nổi bật giữa tán lá xanh được ghi lại qua góc máy đẹp, màu sắc hài hòa, kèm lời mời gọi du khách đến tham quan, trải nghiệm hái quả và mua sản phẩm tại vườn. Chị Quyên chia sẻ: “Sau khi hình ảnh vườn nho được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã gọi điện liên hệ, hỏi đường đến tham quan, chụp ảnh, học hỏi kinh nghiệm trồng nho. Nhờ đó, gia đình có thêm khách hàng, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm ngay tại vườn”. Vườn nho hạ đen này rộng gần 1 ha, được gia đình chị trồng gần 7 năm. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật nên năm nay vườn sai, đều quả.

Theo anh Toán, để có sản phẩm hấp dẫn, ngoài lựa chọn bối cảnh, góc quay, ánh sáng, khâu hậu kỳ cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, điều anh chú trọng nhất vẫn là giữ được vẻ đẹp tự nhiên, chân thực của cảnh vật và sản phẩm.

Không chỉ giới thiệu vườn nho, anh còn thực hiện nhiều video về mùa cam, bưởi, táo, ổi cùng cảnh sắc Khu du lịch Khuôn Thần (xã Kiên Lao), Suối Mỡ (xã Nghĩa Phương), làng cổ Bắc Hoa (xã Tân Sơn)... Những hình ảnh này góp phần thu hút người xem, tăng lượng theo dõi trên trang cá nhân.

Cùng tham gia quảng bá nông sản trên mạng xã hội còn có chị Giáp Thị Tuyền, chủ vườn nho hạ đen rộng 0,6 ha sản xuất theo hướng hữu cơ ở xã Nam Dương; anh Lê Quang Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Lục Ngạn ECO Farm, phường Phượng Sơn, với kênh Facebook “Dũng Lục Ngạn”; TikToker Bảo Ngọc; chị Giáp Thị Quyên, cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường)…

Qua những video, hình ảnh do các nhà sáng tạo nội dung thực hiện, vẻ đẹp của các vùng cây ăn quả, cảnh quan và đời sống người dân Bắc Ninh được giới thiệu rộng rãi, góp phần thu hút du khách, mở thêm cơ hội tiêu thụ nông sản.

Kết nối nhà vườn, thúc đẩy tiêu thụ

Nếu hình ảnh, video ngắn giúp nông sản được biết đến rộng rãi thì các phiên livestream đang từng bước chuyển sự quan tâm của người xem thành những đơn hàng cụ thể.

Điển hình là hoạt động livestream quảng bá, tiêu thụ nông sản ngày 20/5/2026 tại Khu du lịch sinh thái Bản Meo, xã Nam Dương. Chương trình có sự tham gia của đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương; TikToker Chu Thanh Huyền, diễn viên Anh Đào cùng khoảng 30 nhà sáng tạo nội dung, truyền thông.

Hai phiên livestream trên nền tảng TikTok, diễn ra từ 12 giờ đến 16 giờ 30 phút, thu hút tổng cộng hơn 830 nghìn lượt xem, ghi nhận khoảng 4.800 đơn hàng vải thiều, khối lượng hơn 31 tấn cùng nhiều sản phẩm nông sản chủ lực khác. Thông qua tương tác trực tiếp, người xem được giới thiệu về chất lượng, giá bán và có thể đặt mua sản phẩm ngay trong phiên phát sóng.

Đồng hành với hoạt động quảng bá nông sản, xúc tiến du lịch địa phương còn có Câu lạc bộ KOL, KOC Bắc Ninh. Thành lập năm 2025 với 3 thành viên nòng cốt, đến nay Câu lạc bộ quy tụ hơn 30 thành viên là ca sĩ, diễn viên, TikToker, YouTuber và cán bộ trẻ một số cơ quan, địa phương. Ông Vũ Duy Khải, Phòng Xúc tiến thương mại (Trung tâm Phát triển công thương, Sở Công Thương Bắc Ninh), đại diện Câu lạc bộ cho biết:"Để một phiên livestream đạt hiệu quả, ngoài sức hút của người nổi tiếng còn cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn nhà vườn có sản phẩm chất lượng cao, xây dựng kịch bản, tổ chức bán hàng đến đóng gói, vận chuyển. Chất lượng sản phẩm, uy tín của nhà cung cấp là yếu tố quan trọng để giữ chân khách hàng trở lại trong các phiên livestream tiếp theo".

Chuẩn bị cho mùa tiêu thụ nông sản cuối năm, Câu lạc bộ kết nối các nhà sáng tạo nội dung với những nhà vườn xây dựng các video, hình ảnh quảng bá sản phẩm gắn với du lịch trải nghiệm. Theo kế hoạch, tại lễ hội trái cây diễn ra trong tháng 11/2026 sẽ tổ chức hai phiên livestream tiêu thụ nông sản. Thời gian này, các nhà sáng tạo nội dung đang tập trung bồi dưỡng kỹ năng quay dựng video, livestream bán hàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá sản phẩm.

Mùa cam, bưởi đang bước vào vụ thu hoạch. Từ những hình ảnh, video giới thiệu nhà vườn đến các phiên bán hàng trực tuyến, sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung đang mở thêm kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên hoạt động này cần được quản lý, giám sát để bảo đảm thông tin trung thực, sản phẩm chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật về thương mại điện tử, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm của người nông dân.