Nhà sáng lập TikTok trở lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc

Nhà sáng lập ByteDance Zhang Yiming tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Theo bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Hurun công bố ngày 27/10, tài sản của ông Zhang đạt khoảng 89,4 tỷ Euro. Chủ tịch Hurun Rupert Hoogewerf cho biết phần lớn mức tăng này đến từ lĩnh vực AI.

Ông Hoogewerf nhận định, AI hiện là động lực tạo ra tài sản lớn nhất trong bảng xếp hạng. Khoảng 160 người trong danh sách, tương đương 10%, có nguồn tài sản chủ yếu từ lĩnh vực này.

Viện Nghiên cứu Hurun, đơn vị công bố bảng xếp hạng hằng năm từ năm 1999, ghi nhận kỷ lục 1.529 người có tài sản vượt 5 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 645 triệu Euro), tăng 6,6% so với năm ngoái.

Trung Quốc hiện có 1.176 tỷ phú, tăng 155 người so với năm trước và nhiều hơn Mỹ 176 người. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức đỉnh 1.185 tỷ phú ghi nhận năm 2021.

Kết quả trên phản ánh sự phân hóa trong nền kinh tế Trung Quốc. Theo ông Hoogewerf, tài sản của các doanh nhân trong lĩnh vực AI, bán dẫn và robot tăng mạnh, trong khi những người hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống chứng kiến tài sản suy giảm.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ xuất khẩu tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước yếu và tình trạng suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản tiếp tục gây sức ép lên đà tăng trưởng.

Lần đầu tiên, không có nhà phát triển bất động sản nào tại Trung Quốc đại lục lọt vào danh sách 100 người giàu nhất. Trong nhóm này, chỉ còn các gia đình sở hữu bất động sản tại Hong Kong góp mặt.

(theo Euronews)