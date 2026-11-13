Nhà sáng lập studioMilou nói gì về The Legatus 22 Liễu Giai

Jean-François Milou thành lập studioMilou vào năm 1988, hiện đặt văn phòng tại Paris, Singapore, Melbourne và Hà Nội. Đơn vị kiến trúc này nổi tiếng toàn cầu qua các dự án bảo tàng và không gian di sản quy mô lớn. Tại Việt Nam, ông đảm nhận thiết kế một biểu tượng an cư gồm 112 ấn bản trên khu đất 1.328,77 m2 tại giao lộ Liễu Giai và Kim Mã Thượng.

MỖI CÔNG TRÌNH CHỌN MỘT NHỊP ĐIỆU HIỆN DIỆN RIÊNG

Giữa đại lộ Liễu Giai thong dong và sầm uất, The Legatus không chọn cách chạy đua hay gây chú ý bằng những vệt chiều cao chọc trời. Dừng lại ở quy mô 25 tầng nổi cùng 3 tầng hầm, trăn trở của người nghệ sĩ thiết kế không phải là làm sao để công trình lấn át không gian, mà là làm sao để nơi đây ghi lại một nốt trầm sâu lắng trong lòng đô thị.

Phối cảnh dự án The Legatus 22 Liễu Giai.

Câu trả lời của studioMilou nằm ở nhịp điệu của hình khối kiến trúc. Thiết kế đan dệt các hệ mái đua vươn xa cùng những khoảng ban công mở rộng, tạo nên từng lớp bóng đổ biến chuyển êm đềm theo ánh nắng ban ngày. Nằm tại hai mặt phố Liễu Giai và Kim Mã Thượng, công trình đón nhận những góc nhìn mềm mại từ hai hướng, và từng đường nét đều được chăm chút tỉ mỉ như một mặt chính duy nhất.

Điều đó không có nghĩa là công trình sẽ chìm khuất giữa nhịp sống xung quanh. Những kiến trúc sư của studioMilou phác họa nơi đây như một “sự hiện diện kiên định giữa lòng thành phố”. Nhưng sự hiện diện ấy đến từ nét vững chãi, ấm áp của chất liệu, chứ không đến từ độ bóng bẩy thô cứng của kính hay quy mô đồ sộ. Chia sẻ về cảm xúc này, ông Jean-François Milou nhận định: “Chúng tôi muốn kiến tạo một công trình vừa kiên cố và vững chãi đồng thời vô cùng thân thiện, dịu nhẹ; nơi mỗi bước chân trở về đều cảm nhận được sự bảo bọc trong an yên và tĩnh lặng”.

TRIẾT LÝ "THIÊN CÔNG DỆT ĐÁ" VÀ CHIỀU SÂU CỦA SỰ RIÊNG TƯ

Bước vào bên trong không gian kiên cố ấy, Milou mô tả trải nghiệm của gia chủ như một hành trình lắng đọng, trút bỏ dần nhịp phố để trở về với sự yên bình tuyệt đối. Lớp chuyển tiếp đầu tiên là mặt đứng mang sắc thái tone ấm dịu mắt. Lớp tiếp theo là sảnh đón thông tầng cao hơn 8 m, nơi vách đá tự nhiên vân đỏ trang trọng ôm trọn chiều cao không gian, tạo nên một khoảng đệm êm đềm, gạt lại mọi xô xao bên ngoài ngưỡng cửa.

“Xét từ góc độ cảm xúc của chủ nhân, mọi chi tiết đều bắt đầu từ bề mặt đứng công trình - nơi những chất liệu tự nhiên vững chãi được đan dệt hòa quyện cùng bảng màu chau chuốt một cách vô cùng tinh tế”, ông Milou chia sẻ.

Nhà sáng lập - kiến trúc sư trưởng StudioMilou Jean-François Milou. Ảnh: StudioMilou.

Chủ đầu tư gửi gắm ngôn ngữ kiến trúc giàu tính nghệ thuật này qua tên gọi “Thiên Công Dệt Đá”. Đá vốn là biểu tượng của sự kiên định, thứ chúng ta vẫn tìm về để mượn cảm giác an tâm và bền vững cùng thời gian. Thế nhưng trên bề mặt phiến đá tự nhiên, ánh sáng lại làm ửng lên những đường vân uốn lượn mềm mại, lấp lánh tựa như những sợi lụa tơ trời đã được dệt sẵn từ vạn hoa. “Thiên công” là nét vẽ tài hoa của tạo hóa. Phần việc còn lại của người làm nghề có tâm là tìm đúng phiến đá ấy, trân trọng và đặt nó vào đúng tọa độ.

Sự giao hòa giữa Đá kiên cố và Lụa mềm mại chính là linh hồn mà The Legatus lưu giữ: một vẻ đẹp uy nghi nhưng thanh nhã, đĩnh đạc mà kín đáo. Tại đây, mỗi nghi thức đón tiếp đều mang sự trang trọng riêng, và những khoảng không riêng tư luôn được ấp ôm trọn vẹn. Đó chính là sự đồng điệu sâu sắc giữa Chủ đầu tư và studioMilou, nơi giá trị thực sự của không gian chỉ bộc lộ qua những cảm xúc mà người gắn bó đủ lâu mới thấu cảm hết.

Cảm giác bảo bọc ấy tiếp tục vỗ về gia chủ khi bước vào tư gia. Tại mỗi ấn bản, hệ cửa kính hộp Low-E 03 lớp cao từ sàn đến trần mở ra góc nhìn ôm trọn thành phố. Ba lớp kính dịu dàng giải quyết bài toán không gian giữa phố thị: Vừa giữ cho nhiệt độ trong nhà luôn ôn hòa, vừa trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối khỏi tiếng ồn mặt đường.

Tuy nhiên, chi tiết “thì thầm” nhiều nhất về sự riêng tư lại đến từ một con số tĩnh lặng. Từ tầng 9 đến 25, mỗi mặt sàn chỉ bố trí không quá 5 căn tư gia. Với tổng thể 112 sản phâm trên 25 tầng nổi (dành trọn hai tầng đế cho chuỗi tiện ích riêng tư), mật độ trung bình chỉ dừng lại ở mức 4,5 căn/sàn. Đây là thành quả của việc tôn trọng sự thoải mái của gia chủ thay vì chia nhỏ diện tích. Mật độ này mang đến một đặc quyền rất thực: hành lang thong dong, ít cửa chung, giúp lối về nhà luôn tĩnh tại và gần như không bị ảnh hưởng bởi nhịp sinh hoạt xung quanh.

Với mật độ trung bình chỉ 4,5 căn hộ/tầng, The Legatus đem lại cảm giác "vững vàng, tĩnh lặng, ấm áp và biệt lập" cho chủ nhân.

Đây chính là nơi mà khái niệm “biệt lập” hiện lên một cách dịu dàng và chân thực nhất, cũng là điều ông Milou nhắn gửi khi nói về cách studioMilou tỉ mỉ nâng niu từng chốn riêng tư nhất của một công trình.

Tọa lạc tại số 22 Liễu Giai, Hà Nội, The Legatus là dự án căn hộ hạng sang với tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm và giới hạn 112 căn hộ, mật độ được kiểm soát ở mức trung bình khoảng 4,5 căn mỗi tầng. Dự án có giấy phép xây dựng từ tháng 5/2026, các căn hộ sở hữu lâu dài, dự kiến bàn giao vào quý 2/2028.