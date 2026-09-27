Nhà sáng lập Nike tặng trường cũ 1 tỷ USD

Phil Knight, nhà sáng lập Nike, là cựu sinh viên Đại học Oregon. Ảnh: Reuters.

Đại học Oregon cho biết đây là một trong những khoản quyên góp lớn nhất lịch sử dành cho một trường đại học công lập tại Mỹ. Khoản tiền sẽ được dùng để thành lập một trường kỹ thuật mới tại thành phố Eugene.

Theo thông cáo của Đại học Oregon, đơn vị mới sẽ đào tạo kỹ sư và nhà khoa học ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học và các ngành có nhu cầu nhân lực cao. Trường cũng kỳ vọng thu hút học viên và nhà nghiên cứu, đồng thời đẩy nhanh quá trình đưa các phát hiện từ phòng thí nghiệm vào sản phẩm, liệu pháp, công nghệ và doanh nghiệp.

Phil Knight, 88 tuổi, là cựu sinh viên Đại học Oregon. Khi còn là sinh viên, ông thi đấu ở nội dung chạy cự ly trung bình dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên huyền thoại Bill Bowerman - người sau này trở thành đồng sáng lập Nike cùng Knight. Trong sự nghiệp thể thao sinh viên, Knight đạt thành tích xuất sắc và giành được 3 chứng nhận danh dự thể thao của trường.

Sau khi tốt nghiệp, Knight phục vụ một năm trong quân đội trước khi theo học trường Kinh doanh Stanford và nhận bằng MBA năm 1962.

Theo Forbes, Knight hiện sở hữu tài sản hơn 25 tỷ USD, đứng thứ 101 trong danh sách 400 người Mỹ giàu nhất. Vợ chồng Knight đã quyên tặng hơn 5 tỷ USD cho các cơ sở giáo dục đại học, nằm trong nhóm những nhà từ thiện lớn nhất nước Mỹ và đứng thứ 11 trong danh sách các nhà từ thiện hàng đầu của Forbes.

Theo New York Times, khoản quyên tặng mới nhất đưa tổng số tiền gia đình Knight đã quyên tặng cho Đại học Oregon lên hơn 2 tỷ USD. Trước đó, họ trao 500 triệu USD vào năm 2016 và 500 triệu USD vào năm 2021 để thành lập và mở rộng Knight Campus. Những khoản quyên tặng đó đã thu hút thêm sự hỗ trợ từ tiểu bang, các đối tác trong ngành, các quỹ và các nhà tài trợ khác.

Tại Đại học Oregon, nhiều tòa nhà mang tên Knight, trong đó có thư viện và nhà thi đấu bóng rổ. Nhà thi đấu được đặt theo tên Matthew, con trai của vợ chồng Knight, người qua đời khi lặn biển năm 2004.

Ngoài ra, vợ chồng Knight cũng có nhiều khoản tài trợ lớn cho Đại học Stanford. Trong đó, khoản quyên tặng 400 triệu USD được dùng để thành lập chương trình Knight - Hennessy Scholars.

Knight cho rằng để biến một ước mơ lớn thành hiện thực, chỉ có trí tưởng tượng là chưa đủ. Người trẻ còn cần cơ hội để học tập, nghiên cứu và phát triển, và các trường đại học Mỹ, cả công và tư, từ lâu đã đóng vai trò tạo ra những cơ hội đó.

"Chúng tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội đầu tư vào tương lai của thế hệ trẻ tiềm năng theo cách này", Phil Knight nói.