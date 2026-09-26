Nhà sáng lập JYP đối mặt với chất vấn tại Quốc hội về thương hiệu 'Coachella Hàn Quốc'

Park Jin-young, nhà sáng lập kiêm nhà sản xuất chính của JYP Entertainment, đang đứng trước khả năng phải giải trình trước Quốc hội Hàn Quốc về việc công ty đăng ký thương hiệu Fanomenon, sự kiện Kpop toàn cầu được ví như "Coachella của Hàn Quốc".

Theo thông tin được công bố, nghị sĩ Bae Hyun-jin thuộc Đảng Sức mạnh Nhân dân cho biết bà có kế hoạch triệu tập Park Jin-young để làm chứng tại phiên kiểm toán của Quốc hội. Nội dung chất vấn tập trung vào lý do JYP Entertainment đứng tên đăng ký thương hiệu Fanomenon và phương án chuyển giao quyền sở hữu thương hiệu sau đó.

Park Jin-young hiện không chỉ giữ vai trò nhà sáng lập và nhà sản xuất chính của JYP Entertainment mà còn là đồng chủ tịch Ủy ban Tổng thống về giao lưu văn hóa đại chúng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nghị sĩ Bae Hyun-jin cho biết ủy ban giải thích rằng quyền sở hữu thương hiệu sẽ được chuyển giao cho một đơn vị riêng chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, bà đặt câu hỏi về lý do thương hiệu lại được đăng ký theo phương thức này ngay từ đầu, thời điểm chuyển giao cũng như việc thỏa thuận đã được xem xét đầy đủ hay chưa.

Theo bà Bae Hyun-jin, những vấn đề trên cần được làm rõ tại phiên kiểm toán của Quốc hội, đồng thời cho rằng việc triệu tập Park Jin-young để giải trình là cần thiết.

Fanomenon được giới thiệu là một sự kiện Kpop quy mô toàn cầu do Ủy ban Tổng thống về giao lưu văn hóa đại chúng phối hợp cùng các công ty giải trí lớn tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những chương trình văn hóa đại chúng quy mô lớn của Hàn Quốc, qua đó quảng bá K-pop và văn hóa Hàn Quốc tới khán giả quốc tế.

Theo kế hoạch, Fanomenon sẽ diễn ra trong 11 ngày tại Seoul, Goyang cùng một số địa điểm khác vào tháng 12 năm sau. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện thu hút hơn 500.000 lượt khách và tạo ra tác động kinh tế gần 1.000 tỷ won, tương đương khoảng 735,8 triệu USD.

Tranh cãi bắt đầu sau khi TV Chosun đưa tin JYP Entertainment đã nộp đơn đăng ký thương hiệu Fanomenon.

Theo thỏa thuận được công bố, quyền sở hữu thương hiệu tại Hàn Quốc sẽ do JYP Entertainment và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nắm giữ. Trong khi đó, JYP Entertainment ban đầu được giao độc quyền quyền sở hữu thương hiệu tại thị trường nước ngoài.

Cách thức phân chia này nhanh chóng đặt ra câu hỏi, bởi Fanomenon là dự án có sự tham gia của cơ quan nhà nước, đồng thời nhận được sự hỗ trợ về chính sách và nguồn lực từ chính phủ. Việc một công ty giải trí tư nhân nắm quyền sở hữu độc quyền thương hiệu tại thị trường quốc tế, dù chỉ trong giai đoạn đầu, vì thế trở thành vấn đề được nghị sĩ Bae Hyun-jin yêu cầu làm rõ.

Trước những tranh luận, Ủy ban Tổng thống về giao lưu văn hóa đại chúng cho biết JYP Entertainment được giao xử lý thủ tục đăng ký thương hiệu tại nước ngoài nhằm đảm bảo quyền sở hữu nhanh nhất có thể ở các thị trường quốc tế.

Ủy ban đồng thời khẳng định quyền sở hữu này không được dự kiến duy trì lâu dài tại JYP Entertainment. Theo phương án được đưa ra, quyền thương hiệu sau đó sẽ được chuyển giao cho một đơn vị độc lập chịu trách nhiệm tổ chức Fanomenon.

Dù vậy, cách thức đăng ký và chuyển giao thương hiệu vẫn đặt ra những câu hỏi liên quan đến quy trình, thời điểm bàn giao cũng như cơ chế giám sát đối với một thương hiệu gắn với dự án được nhà nước hậu thuẫn.

Việc Park Jin-young có khả năng xuất hiện tại phiên kiểm toán của Quốc hội vì thế được chú ý, không chỉ bởi vai trò của ông tại JYP Entertainment mà còn bởi vị trí đồng chủ tịch Ủy ban Tổng thống về giao lưu văn hóa đại chúng.

Nếu được triệu tập, ông sẽ phải giải thích rõ hơn về quá trình JYP Entertainment đăng ký thương hiệu Fanomenon, cơ sở của thỏa thuận sở hữu thương hiệu tại Hàn Quốc và nước ngoài, cũng như kế hoạch chuyển giao quyền sở hữu cho đơn vị tổ chức sự kiện trong tương lai.