Nhà sáng lập của Strategy dự báo giá bitcoin sắp tới sẽ vượt 100.000 USD

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Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Bloomberg vào hôm 13/10, ông Michael Saylor - nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của công ty “kho bạc bitcoin” Strategy - tuyên bố rằng tình trạng ảm đạm của thị trường tiền điện tử trong năm qua đã kết thúc. Đồng thời, ông dự báo giá bitcoin sẽ quay trở lại mức trên 100.000 USD.

"Giá bitcoin chắc chắn sẽ quay trở lại ngưỡng 6 chữ số, vượt mốc 100.000 USD. Thị trường đã chạm đáy ở mức dưới 60.000 USD một chút và hiện đã bật tăng trở lại. Bây giờ, giá đang tiến lên ở vùng trên 80.000 USD. Tôi tin rằng từ đây, đà tăng sẽ tiếp tục”, ông Saylor nói.

Tại thời điểm gần 12h trưa ngày 15/10 theo giờ Việt Nam, giá bitcoin dao động quanh ngưỡng 81.500 USD. Từ giữa tháng 8 tới nay, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới dao động trong phạm vi quanh ngưỡng 80.000 USD, thấp hơn khoảng 30% so với mức đỉnh lịch sử 126.251 USD thiết lập vào tháng 10/2025.

Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này. "Chúng ta đang bước vào một thị trường giá lên của tiền số, vì vậy tôi dự kiến là công ty sẽ tiếp tục mua thêm bitcoin và phát hành các công cụ nợ trong giai đoạn này. Dự báo dài hạn của chúng tôi là giá bitcoin sẽ tăng từ 20% đến 30% mỗi năm trong vài năm tới”, ông lạc quan nhận định.

Theo Bloomberg, trong những tháng gần đây, Strategy đã có lúc tạm dừng mua bitcoin, thậm chí bán bớt một phần khối lượng bitcoin mà công ty nắm giữ. Khi thị trường phục hồi, Strategy tiếp tục mua vào, nhưng khối lượng mua vào cũng khiêm tốn hơn nhiều so với các giai đoạn thị trường tăng giá trước đây.

Từng tuyên bố sẽ không bao giờ bán ra bitcoin, nhưng để vượt qua giai đoạn suy thoái, ông Saylor đã triển khai một cơ chế vốn cho phép Strategy bán bitcoin và cổ phiếu phổ thông nhằm xây dựng dự trữ tiền mặt, đồng thời mua lại các cổ phiếu ưu đãi có trả lãi.

Trong quý 3, Strategy ghi nhận khoản lãi 21 tỷ USD từ các tài sản kỹ thuật số, chấm dứt chuỗi 4 quý thua lỗ liên tiếp, nhờ sự phục hồi của bitcoin vào cuối mùa hè giúp giá trị danh mục đầu tư của công ty cải thiện đáng kể. Công ty hiện nắm giữ 848.000 bitcoin, trở thành đơn vị nắm giữ lượng tiền điện tử lớn nhất trong số các công ty đại chúng.

Diễn biến giá bitcoin trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài biến động giá bitcoin, một thách thức khác cũng đang nảy sinh đối với Strategy. Nhà cung cấp chỉ số chứng khoán MSCI đang cân nhắc thay đổi các quy định - một động thái có thể dẫn đến việc loại bỏ Strategy khỏi các chỉ số cổ phiếu toàn cầu của họ.

Theo các quy định mới mà MSCI đang cân nhắc, những doanh nghiệp được xác định là chủ yếu tập trung vào việc tích lũy tài sản thay vì vận hành hoạt động kinh doanh sẽ bị loại trừ. Theo Bloomberg, MSCI có thể sẽ đưa ra quyết định vào ngày 16/10.

Có tên cũ là MicroStrategy, Strategy đã chuyển lĩnh vực hoạt động chính từ phát triển phần mềm sang tích trữ bitcoin vào năm 2020, và ông Saylor chính là người khởi xướng mô hình “kho bạc bitcoin” này.

Ông Saylor đã lên tiếng phản đối khả năng bị MSCI loại trừ khỏi các chỉ số cổ phiếu toàn cầu. Ông nói với Bloomberg: "Chúng tôi thấy quan điểm của họ cho đến nay thật đáng thất vọng, vì họ đang áp đặt những định kiến tiêu cực lên các tài sản kỹ thuật số. Tôi cho rằng đây là một tiền lệ xấu đối với chính họ cũng như toàn ngành và hy vọng họ sẽ xem xét lại".

Ông lập luận rằng Strategy nên được xếp vào nhóm các doanh nghiệp vận hành kinh doanh, thay vì chỉ bị coi là một công ty nắm giữ tài sản đơn thuần.