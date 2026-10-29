Nhà sáng lập ByteDance trở lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc nhờ AI

Nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Theo bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc năm 2026 do Viện Nghiên cứu Hurun công bố ngày 27-10, tài sản của ông Trương Nhất Minh đạt khoảng 99,7-100 tỷ USD, đưa doanh nhân 43 tuổi này trở lại vị trí dẫn đầu sau lần đầu đứng đầu danh sách vào năm 2024.

Chủ tịch Hurun Rupert Hoogewerf nhận định AI đang trở thành động lực tạo ra của cải nổi bật nhất tại Trung Quốc. Trong danh sách năm nay, khoảng 160 người, tương đương 10%, có tài sản gắn với lĩnh vực này. Đà tăng tài sản của ông Trương Nhất Minh diễn ra trong bối cảnh ByteDance đẩy mạnh đầu tư vào AI, với trợ lý Doubao trở thành một trong những ứng dụng AI phổ biến tại Trung Quốc.

Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận 1.529 người sở hữu tài sản trên 5 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,6% so với năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục. Số tỷ phú tại Trung Quốc tăng thêm 155 người, lên 1.176 người, nhiều hơn Mỹ 176 người, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 1.185 tỷ phú ghi nhận năm 2021.

Sự phát triển của AI cũng đưa nhiều doanh nhân công nghệ lên những vị trí nổi bật. Lương Văn Phong, nhà sáng lập công ty AI DeepSeek, lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc ở vị trí thứ 7, với tài sản ước tính 41,7 tỷ USD. Trong khi đó, Trần Thiên Thạch, nhà sáng lập hãng sản xuất chip AI Cambricon Technologies, lọt vào top 10 với tài sản khoảng 30,5 tỷ USD.

Ngành robot cũng ghi nhận sự gia tăng tài sản của các doanh nhân. Vương Hưng Hưng, nhà sáng lập Unitree Robotics, doanh nghiệp sản xuất robot hình người, lần đầu có tên trong danh sách ở vị trí thứ 78, với tài sản ước tính 10,3 tỷ USD.

Trái ngược với đà tăng của giới công nghệ, Chung Thiểm Thiểm, chủ hãng nước đóng chai Nongfu Spring và là người giàu nhất Trung Quốc năm ngoái, tụt xuống vị trí thứ hai. Tài sản của ông giảm 23%, còn khoảng 61 tỷ USD, chủ yếu do giá cổ phiếu Nongfu Spring và Wantai Bio, doanh nghiệp vaccine mà ông sở hữu, đi xuống.

Đứng thứ ba là Tăng Dục Quần, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Contemporary Amperex Technology (CATL), nhà sản xuất pin xe điện lớn, với tài sản 57,3 tỷ USD. Mã Hóa Đằng, đồng sáng lập Tencent Holdings, xếp thứ tư với 51,5 tỷ USD.

Theo ông Hoogewerf, sự phân hóa tài sản ngày càng rõ nét giữa các ngành kinh tế. Trong khi doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực AI, bán dẫn, robot và lưu trữ năng lượng ghi nhận mức tăng đáng kể, những người kinh doanh hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Đáng chú ý, lần đầu tiên không có nhà phát triển bất động sản nào tại Trung Quốc đại lục lọt vào top 100 người giàu nhất nước này; nhóm gia đình góp mặt có liên quan đến lĩnh vực bất động sản chỉ còn đến từ Hong Kong (Trung Quốc).

Kết quả bảng xếp hạng phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu tạo ra tài sản tại Trung Quốc, khi các lĩnh vực công nghệ mới nổi ngày càng đóng vai trò quan trọng, trong khi những ngành truyền thống, đặc biệt là bất động sản, tiếp tục chịu sức ép.

B.N