'Nhà sản xuất trăm tỷ' Will Vũ tiết lộ lý do phải cắt nhiều 'cảnh nóng' trong phim có Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên

“Trong phim thật sự có khá nhiều 'cảnh nóng'. Sau quá trình kiểm duyệt, phim cũng cắt bớt vài cảnh, chủ yếu là về mặt thời lượng. Tôi nghĩ, con số cắt giảm rơi vào khoảng 40% so với ban đầu”, Will Vũ chia sẻ. Nhà sản xuất cũng nhấn mạnh, đây là thay đổi cần thiết bởi nó không chỉ đáp ứng các yêu cầu về kiểm duyệt, mà còn hướng đến khả năng tiếp cận đông đảo khán giả hơn khi phim chính thức phát hành.

Dù có những thay đổi về thời lượng của một số phân cảnh, Will Vũ cho biết, cấu trúc các tuyến nhân vật chính gần như không có nhiều khác biệt. Đây là kết quả từ quá trình chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng của nhà sản xuất và ê kíp trước khi bước vào ghi hình.

Trước khi có được bản phim cuối cùng, Chị chị em em 3 đã trải qua nhiều lần dựng bản nháp. Mọi phương án đều được thử nghiệm và điều chỉnh để tìm ra cách phù hợp nhất để truyền tải trọn vẹn câu chuyện, thông điệp của phim.

“Tôi thật sự rất yêu và hài lòng với bản phim cuối cùng. Tôi thấy nó thú vị hơn rất nhiều so với khi đọc kịch bản. Bởi lúc đọc, mình phải tự hình dung mọi thứ, còn khi nhìn thấy các nhân vật xuất hiện trên màn ảnh, câu chuyện trở nên trực quan và thú vị hơn”, anh chia sẻ.

Bên cạnh nội dung câu chuyện, lựa chọn diễn viên luôn là một phần đáng chú ý trong quá trình xây dựng thương hiệu Chị chị em em của Will Vũ. Trong phần đầu tiên, hai cái tên được Will Vũ “chọn mặt gửi vàng” là Thanh Hằng và Chi Pu, còn với phần hai lại là Minh Hằng và Ngọc Trinh.

Với phần ba, Will Vũ tiếp tục lựa chọn một dàn diễn viên có sự giao thoa giữa những gương mặt từng đồng hành với loạt phim và những nhân tố mới. Nếu Kỳ Duyên, Quốc Anh là gương mặt mới trong “vũ trụ điện ảnh” này, thì Chi Pu trở lại sau 7 năm với nhân vật Thị Nương. Và Steven Nguyễn là cái tên được bổ sung vào kịch bản khi phát triển các tuyến nhân vật. Đặc biệt không kém, đó là sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc.

Will Vũ cho biết, ban đầu, Lan Ngọc còn đắn đo. Theo anh, đàn chị đã có nhiều vai diễn trong các tác phẩm lấy đề tài về mối quan hệ của phụ nữ nên cô cần sự khác biệt khi trở lại với điện ảnh.

“Tuy nhiên, sau một thời gian cùng nói chuyện và bàn luận kịch bản, chị Ngọc đã đồng ý. Nói là vậy nhưng trước ngày quay một tuần, chị Ngọc vẫn chưa cầm được kịch bản trên tay nhưng Will tin rằng, chị thấy được sự đặc biệt của nhân vật lần này”, Will Vũ nói.