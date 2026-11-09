Nhà sản xuất robot hình người đầu tiên của Mỹ lên sàn chứng khoán

Mới đây, Agility Robotics đã chính thức bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq với mã cổ phiếu AGLT và chứng quyền AGLTW, sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập kinh doanh với Churchill Capital Corp XI. Theo công bố của doanh nghiệp, Agility Robotics trở thành công ty Mỹ đầu tiên chuyên phát triển robot hình người, có hoạt động triển khai thương mại thực tế, được niêm yết công khai.

CHUẨN BỊ ĐƯA THẾ HỆ ROBOT HÌNH NGƯỜI TIẾP THEO RA THỊ TRƯỜNG

Thông qua thương vụ sáp nhập cùng các hoạt động huy động vốn liên quan, Agility Robotics thu về khoảng 465 triệu USD trước chi phí giao dịch. Khoản tiền này bao gồm nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ dành cho nhà đầu tư tổ chức (PIPE), do Foxconn dẫn dắt, cùng 100 triệu USD vốn cổ phần đã nhận trước khi thương vụ hoàn tất.

Theo Bloomberg, riêng khoản đầu tư do Foxconn dẫn dắt đạt khoảng 201 triệu USD. Bên cạnh Foxconn, Agility Robotics còn nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư lớn như Nvidia, Amazon và SoftBank Vision Fund 2.

Doanh nghiệp cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn mới để thực hiện các đơn hàng đã ký kết, mở rộng hoạt động triển khai robot tại các cơ sở thương mại, tăng quy mô sản xuất dòng robot Digit và phát triển nền tảng robot cùng trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI).

Động thái niêm yết diễn ra trong bối cảnh Agility Robotics đang chuẩn bị đưa thế hệ robot hình người tiếp theo ra thị trường. Theo công ty, Digit 5 – mẫu robot thế hệ mới được giới thiệu vào tháng 9/2026 – đã thu hút các đơn đặt hàng có cam kết với tổng giá trị hơn 300 triệu USD trong nhiều năm.

Tuy nhiên, các đơn hàng này vẫn phụ thuộc vào việc đáp ứng những mốc tiến độ theo hợp đồng, cũng như các yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Agility Robotics dự kiến bắt đầu cho phép những khách hàng đầu tiên tiếp cận Digit 5 trong nửa đầu năm 2027, trước khi triển khai bán rộng rãi vào cuối năm 2027.

Theo CEO Agility Robotics Peggy Johnson, việc trở thành công ty đại chúng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ phát triển, đưa robot thông minh đến nhiều môi trường làm việc hơn. Bà cho rằng mục tiêu của công ty là xây dựng một tương lai trong đó con người và robot có thể phối hợp để nâng cao hiệu quả công việc.

BÀI TOÁN AN TOÀN KHI TRIỂN KHAI THƯƠNG MẠI

Một trong những cơ sở để Agility Robotics thúc đẩy thương mại hóa là các ứng dụng thực tế của robot Digit tại những doanh nghiệp lớn. Hiện dòng robot này đang được triển khai tại GXO, Schaeffler và Toyota Motor Manufacturing Canada.

Đáng chú ý, Agility Robotics đang mở rộng hợp tác với GXO, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng, để đưa robot Digit vào thêm hai cơ sở logistics tại Mỹ vào đầu năm 2027.

Tại một cơ sở của GXO ở bang Georgia, robot Digit đã xử lý và di chuyển hơn 100.000 thùng hàng (tote). Đây là một trong những minh chứng về khả năng ứng dụng robot hình người vào các công việc vận hành trong môi trường logistics.

Ngoài ra, AGCO, tập đoàn chuyên sản xuất thiết bị và máy móc nông nghiệp, đã ký thỏa thuận triển khai chương trình thử nghiệm robot Digit, dự kiến bắt đầu trong năm 2027. Agility Robotics cũng cho biết hiện có hơn 30 khách hàng tiềm năng trong danh sách đang tiếp cận và tìm hiểu khả năng ứng dụng sản phẩm.

Dù vậy, việc đưa robot hình người vào môi trường làm việc có con người cùng hoạt động vẫn đặt ra những yêu cầu đáng kể về an toàn. Theo Bloomberg, các phiên bản Digit trước đây chỉ có thể vận hành trong khu vực được ngăn cách bằng hàng rào bảo vệ. Nguyên nhân là robot có chân khó dự đoán chuyển động hơn so với các hệ thống robot có bánh xe, do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn đối với người làm việc xung quanh.

Với Digit 5, Agility Robotics cho biết thiết kế mới hướng tới khả năng hoạt động gần con người hơn, qua đó mở rộng phạm vi ứng dụng trong môi trường công nghiệp và logistics. Tuy nhiên, khả năng bảo đảm an toàn khi vận hành vẫn là vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp phải chứng minh trong quá trình triển khai thương mại.

CEO Peggy Johnson thừa nhận việc trở thành công ty đại chúng cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn đối với Agility Robotics. Bởi là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực robot hình người chuyên biệt lên sàn tại Mỹ, công ty sẽ trở thành một trong những đơn vị được thị trường theo dõi để đánh giá hiệu quả hoạt động, các chỉ số kinh doanh cũng như tiêu chuẩn an toàn.

Thương vụ của Agility Robotics diễn ra sau khi đối thủ Trung Quốc Unitree Robotics niêm yết trên sàn STAR Market thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào tháng 8/2026. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu Unitree đóng cửa cao hơn 460% so với giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Unitree hiện cạnh tranh với các doanh nghiệp phát triển robot hình người như Tesla và Boston Dynamics, công ty thuộc Hyundai Motor Group.