Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới bất ngờ suy yếu

Theo SCMP, cổ phiếu của tập đoàn sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) đã lao dốc sau khi ghi nhận kết quả sụt giảm lớn của lợi nhuận ròng quý III/2026.

Lợi nhuận sụt giảm, cổ phiếu lao dốc

Giới phân tích đồng loạt đưa ra cảnh báo, cho rằng vị thế của "vua pin" toàn cầu đang lung lay trước nguy cơ sụt giảm nhu cầu nội địa tại Trung Quốc vào năm tới

Trong các phiên giao dịch tuần này, cổ phiếu của CATL liên tục lao dốc, ghi nhận mức giảm hơn 10% trên sàn Thâm Quyến và 8,6% tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trong thông báo gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán hồi đầu tuần, CATL cho biết lợi nhuận ròng quý III/2026 của hãng đạt 21,25 tỷ nhân dân tệ (3,18 tỷ USD), tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh so với mức tăng trưởng 36% của quý II liền trước và mức đỉnh tăng 57% vào trong quý cuối cùng năm 2025

Dù doanh thu quý III vẫn tăng mạnh gần 59% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 165,22 tỷ nhân dân tệ (24,74 tỷ USD). Tăng trưởng của cả kết quả lợi nhuận và doanh thu của công ty đều thấp hơn so với dự báo của giới phân tích (lần lượt kỳ vọng ở mức 26,03 tỷ và 175,05 tỷ nhân dân tệ).

Ngay trước thềm công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu CATL đã có mức giảm mạnh vào đầu tuần trên cả 2 sàn giao dịch Hong Kong và Thâm Quyến.

Đáng chú ý, đà lao dốc của cổ phiếu này đã kéo dài từ tháng 9, thời điểm các hãng xe điện Xiaomi và Li Auto bắt tay với các đối thủ sản xuất pin thứ cấp, khiến cổ phiếu CATL "bốc hơi" hơn 20% tại sàn Hong Kong và tới 31% tại Thâm Quyến tính từ đầu năm.

Ngoài ra, làn sóng bán tháo trong thời gian qua còn xuất phát từ những hoài nghi của thị trường về việc nhu cầu đối với hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) có nguy cơ sụt giảm so với kỳ vọng.

Kỳ vọng giữ vững vị thế "vua pin"

Đầu tuần này, JPMorgan cũng đã bất ngờ hạ bậc xếp hạng cổ phiếu CATL niêm yết tại Hong Kong xuống mức Trung lập. Động thái này phản ánh mối lo ngại sâu sắc của giới phân tích về đà đi xuống của kết quả lợi nhuận ngành xe điện Trung Quốc, yếu tố có thể kìm hãm nhu cầu đối với các dòng sản phẩm pin của CATL.

Nhà máy của CATL tại Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: CATL.

Theo JPMorgan, áp lực từ việc tái áp thuế tiêu thụ pin, thu hồi chính sách hoàn thuế xuất khẩu cùng các rào cản thương mại quốc tế đang bủa vây các hãng xe điện nước này. Dù vậy, ngân hàng đầu tư này vẫn kỳ vọng CATL sẽ là cái tên bứt phá và giữ vững vị thế của người chiến thắng trong ngành công nghiệp pin toàn cầu.

Trong một báo cáo công bố đầu tháng 10, Citigroup dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu pin toàn cầu sẽ giảm 26% vào năm tới. Nguyên nhân đến từ việc thị trường xe điện Trung Quốc đang dần thu hẹp dư địa phát triển, cùng đà tăng trưởng của hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) sụt giảm do hiệu ứng cơ sở cao ở giai đoạn trước.

Trong 9 tháng đầu năm nay, lượng hàng tồn kho của CATL đã tăng 53%, đạt 144,77 tỷ nhân dân tệ (21,68 tỷ USD). Trong khi đó, các dự án đang triển khai tăng 45% lên 43 tỷ nhân dân tệ (6,44 tỷ USD). Động thái này được công ty lý giải là nhằm phục vụ chiến lược mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất.

Giữa lúc áp lực thị trường đè nặng, đầu tuần này, CATL đã chi gần 50 triệu nhân dân tệ (7,49 triệu USD) để mua lại cổ phiếu niêm yết tại Thâm Quyến. Trước đó, công ty đã có đợt mua lại cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay trị giá tới 40 tỷ nhân dân tệ (6 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán đại lục vào tháng 7.

Tính chung 3 quý đầu năm nay, doanh thu của CATL vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 56% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 442 tỷ nhân dân tệ (66,19 tỷ USD), trong khi lợi nhuận ròng tăng 32%, chạm mốc 64,5 tỷ nhân dân tệ (9,66 tỷ USD).