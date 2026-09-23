Nhà sản xuất 'Hộ linh tráng sĩ': 'Có những lúc rơi xuống vực sâu'

Khi Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh gần như đã khép lại hành trình tại rạp Việt và tham gia Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh chia sẻ về hành trình thực hiện tác phẩm.

Bà Hạnh gọi hành trình làm Hộ linh tráng sĩ là “chuyến xe cảm giác mạnh”. Đây cũng là bộ phim được BHD thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm hành trình kể chuyện của công ty.

Theo nữ nhà sản xuất, từ khi thành lập, BHD luôn theo đuổi tinh thần làm những điều mới, đi những con đường chưa ai đi và chấp nhận phía trước có thể là nhiều khó khăn. Trong 30 năm, công ty có những lúc đứng trên đỉnh cao nhưng cũng có thời điểm “rơi xuống vực sâu”.

“Có những lúc chỉ muốn bỏ cuộc và có những lúc cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm tay mình thật là quý giá biết bao”, bà viết.

Ê-kíp Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026.

Bà Hạnh cho biết BHD chưa từng thực hiện dự án mà người “thương” và “ghét” một bộ phim lại phân cực như Hộ linh tráng sĩ.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ nghiên cứu, học hỏi, rút kinh nghiệm để làm những dự án tốt hơn. 30 năm là hành trình luôn làm cái mới và luôn học hỏi”, bà chia sẻ.

Dù thất bại phòng vé, bà Hạnh không xem đây là lý do để phủ nhận hành trình của ê-kíp. “Xin lỗi mọi người vì cuối cùng chúng ta vượt qua rất nhiều vất vả và đã về đích nhưng đích đến lại không chỉ có hoa hồng. Nhưng BHD tin chúng ta đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian thật đẹp trong đời, cùng tìm hiểu, khám phá văn hoá, di sản, lịch sử và căn tính Việt, cùng sống và làm việc hết mình vì một giá trị mình cùng trân trọng và tin tưởng”, bà viết.

Nữ nhà sản xuất gửi lời cảm ơn những người đã đồng hành cùng dự án và khẳng định với BHD, các thành viên trong đoàn phim “mãi mãi là những tráng sĩ”.

Hộ linh tráng sĩ là dự án huyền sử có quy mô lớn, lấy bối cảnh thời Đinh và xoay quanh hành trình của bảy tráng sĩ hộ tống 99 quan tài của vua Đinh Tiên Hoàng về những nơi an nghỉ bí mật.

Phim được đầu tư lớn, với kinh phí được công bố khoảng 100 tỷ đồng. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, NSND Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Đỗ Thị Hải Yến… Nguyễn Phan Quang Bình đảm nhận vai trò đạo diễn.

Ngay từ đầu, dự án đã đặt tham vọng tạo ra tác phẩm hành động - huyền sử khác biệt trên thị trường điện ảnh Việt, đồng thời khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa và truyền thuyết dân gian.

Tuy nhiên, chính quy mô và tham vọng ấy cũng khiến bộ phim đứng trước nhiều thử thách khi tiếp cận khán giả đại chúng.

Johnny Trí Nguyễn cho rằng lựa chọn bám sát truyền thuyết khiến Hộ linh tráng sĩ phải trả giá, đánh đổi độ liền mạch trong cách kể chuyện của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Sau những suất chiếu đầu tiên, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến kịch bản, nhịp kể và cách kết nối các tuyến nhân vật. Ê-kíp sau đó quyết định chỉnh sửa, rút thời lượng từ 155 phút xuống còn 135 phút.

Việc thay đổi bản dựng ngay sau khi phim phát hành cho thấy ê-kíp đã tiếp nhận những phản hồi từ khán giả. Tuy nhiên, bản dựng mới không tạo được sự thay đổi đủ lớn về sức hút phòng vé.

Hộ linh tráng sĩ đang đi đến những ngày cuối tại rạp sau gần một tháng phát hành. Theo số liệu phòng vé được cập nhật ngày 23/9, phim đạt khoảng 38 tỷ đồng, chỉ còn hơn 70 suất chiếu trên toàn quốc và lượng vé bán ra không đáng kể.

Con số này cách xa mức doanh thu được cho là cần thiết để thu hồi khoản đầu tư khoảng 100 tỷ đồng của dự án. Theo các phân tích trước đó, phim cần khoảng 180-200 tỷ đồng doanh thu phòng vé mới có thể tiến tới điểm hòa vốn sau khi chia doanh thu với hệ thống rạp.

Trước đó, Johnny Trí Nguyễn lý giải việc bộ phim lựa chọn bám sát truyền thuyết, để bảy tráng sĩ đi theo bảy hướng, khiến câu chuyện khó tạo được một lực “hướng tâm” như cách kể tập trung vào một nhóm nhân vật.