Triển lãm quốc tế Sản phẩm và Đồ chơi trẻ em kết hợp Triển lãm Văn phòng phẩm Việt Nam 2026 (IBTE 2026) dự kiến quy tụ hơn 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia, khu vực khác. Ảnh: Vinexad.

Triển lãm quốc tế Sản phẩm và Đồ chơi trẻ em kết hợp Triển lãm Văn phòng phẩm Việt Nam 2026 (IBTE 2026) do Chaoyu Expo phối hợp cùng Công ty Vinexad tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC); dự kiến có quy mô trưng bày 15.000 m2 với 600 gian hàng, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia, khu vực khác.

Năm ngành hàng trưng bày chính tại triển lãm năm nay gồm: đồ chơi, đồ chơi xu hướng, đồ chơi bản quyền, sản phẩm trẻ em và văn phòng phẩm.

Khu trưng bày của triển lãm được bố trí theo nhu cầu tìm nguồn cung của thị trường. Khu đồ chơi giới thiệu các dòng sản phẩm như đồ chơi xếp hình, mô hình xe điều khiển từ xa, thuyền, máy bay, đồ chơi kỹ thuật, đồ chơi gỗ, mô hình khủng long, cùng các sản phẩm phục vụ giáo dục mầm non và hoạt động tương tác giữa cha mẹ và trẻ em.

Khu đồ chơi xu hướng tập trung vào các dòng sản phẩm đang được thị trường ưa chuộng như thú nhồi bông, hộp mù (blind box), mô hình robot, búp bê BJD, sản phẩm anime và các sản phẩm được cấp quyền sở hữu trí tuệ.

Khu văn phòng phẩm trưng bày đồ dùng học tập, sticker sáng tạo và các sản phẩm văn hóa sáng tạo hợp tác cùng thương hiệu sở hữu trí tuệ.

Khu sản phẩm trẻ em giới thiệu tã bỉm, giày dép, quần áo trẻ em, phụ kiện mẹ và bé và các sản phẩm hỗ trợ an toàn khi đi du lịch, hướng tới kênh phân phối tại cửa hàng mẹ và bé và hệ thống siêu thị.

Về phía doanh nghiệp tham gia, triển lãm quy tụ nhiều nhà sản xuất đến từ các trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc như: Trừng Hải, Đông Quan, Nghĩa Ô, Quảng Châu và Ninh Ba, cùng các doanh nghiệp Việt Nam như: Thiên Thạc Việt Nam, Eight Corners và HuaYi Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp sở hữu thương hiệu riêng như Cosmek, Kuelox, Guanyi Toys; một số doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng hình ảnh từ các thương hiệu quốc tế như Lamborghini, BMW, Disney, Sanrio và Eggy Party. Các chuỗi bán lẻ, hệ thống siêu thị như Mykingdom, AEON, MINISO, Lotte Mart dự kiến tới tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

IBTE 2026 là tâm điểm kết nối giao thương cho các doanh nghiệp ngành đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm trong và ngoài nước. Ảnh: Vinexad.

Điểm nhấn của IBTE 2026 là cột mốc 10 năm triển lãm hiện diện tại Đông Nam Á. Nhân dịp này, ban tổ chức dự kiến công bố chiến lược mở rộng hệ thống triển lãm tại ASEAN, các chính sách, quyền lợi và dịch vụ dài hạn dành cho khách mua hàng, cùng kế hoạch tổ chức triển lãm tại Việt Nam từ năm 2027.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có Diễn đàn về bản quyền IP Đông Nam Á, với nội dung về tuân thủ bản quyền và kết nối các nguồn lực sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước; hoạt động kết nối B2B diễn ra xuyên suốt triển lãm; chương trình VIP Buyer hỗ trợ kết nối trước theo nhu cầu và xây dựng lộ trình tham quan cho khách mua quy mô lớn.

Triển lãm cũng phối hợp cùng Stellar Cube tổ chức Giải đấu Rubik tốc độ tại Việt Nam 2026 và các hoạt động minigame dành cho khách tham quan.

Theo ban tổ chức, với cơ cấu dân số trẻ và sức mua ngày càng tăng, thị trường đồ chơi, sản phẩm trẻ em và văn phòng phẩm tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế; các sản phẩm tại triển lãm được lựa chọn phù hợp với đặc điểm tiêu dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á, phục vụ nhiều mô hình phân phối từ bán buôn, bán lẻ, siêu thị đến thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới.