Nhà sản xuất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' nhận lỗi vi phạm bản quyền

Chiều 21/9, Ban tổ chức “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” lên tiếng về tranh cãi liên quan đến phần thiết kế sân khấu trong tiết mục “Chuyện chàng cô đơn” của Nhà Lục Lạc, phát sóng tối 19/9.

Tiết mục “Chuyện chàng cô đơn” của Nhà Lục Lạc, phát sóng tối 19/9. Ảnh: NSX

Trước đó, nhiều khán giả phát hiện tạo hình cổng cưới trong tiết mục có nhiều điểm tương đồng với mẫu thiệp mời do Gucci giới thiệu năm 2017. Sau khi rà soát, phía chương trình xác nhận chi tiết này vi phạm bản quyền và nhận trách nhiệm về quy trình kiểm duyệt nội dung, hình ảnh trước khi phát sóng.

Ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới Gucci, các thành viên Nhà Lục Lạc và khán giả. Đơn vị này cho rằng sai sót ở khâu mỹ thuật, kiểm duyệt đã ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu liên quan, đồng thời tác động đến niềm tin của công chúng dành cho chương trình.

Phía nhà sản xuất cũng khẳng định các nghệ sĩ của Nhà Lục Lạc không tham gia vào quá trình thiết kế. Vì vậy, những tranh luận liên quan đến cổng cưới đã ảnh hưởng không đáng có đến công sức và phần trình diễn của nhóm.

Về hướng xử lý, Ban tổ chức cho biết đang liên hệ với đại diện Gucci để gửi lời xin lỗi chính thức, thông báo về sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề bản quyền theo quy định.

Những hình ảnh có yếu tố vi phạm trong tiết mục đã phát sóng cũng đang được rà soát, chỉnh sửa hoặc thay thế trên các nền tảng chính thức. Nhà sản xuất thừa nhận quá trình xử lý kỹ thuật cần thời gian và có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi của khán giả.

Chương trình cam kết áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời siết chặt quy trình kiểm tra bản quyền đối với các tiết mục còn lại. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu số nhân sự liên quan, hình thức xử lý cụ thể cũng như thời điểm hoàn tất việc chỉnh sửa.

Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang sau đó cũng lên tiếng nhận trách nhiệm. Anh cho biết ê-kíp từng sử dụng mẫu thiệp mời của Gucci năm 2017 làm nguồn tham khảo để phát triển phần trang trí sân khấu. Tuy nhiên, sản phẩm cuối cùng đã vượt quá giới hạn tham khảo, trở thành một phần sao chép khi chưa được cấp quyền sử dụng.

Vĩ Khang thừa nhận đây là sai sót nghiêm trọng trong quá trình nghiên cứu và kiểm duyệt thiết kế. Anh khẳng định các thành viên Nhà Lục Lạc hoàn toàn không liên quan đến khâu này, đồng thời cho biết sẽ điều chỉnh quy trình kiểm tra nguồn tư liệu và quyền sử dụng hình ảnh.

“Chuyện chàng cô đơn” do sáu thành viên Will, Thỏ, Cheng, K.O, Thanh Duy và Duy Khánh trình diễn. Tiết mục xây dựng bối cảnh một đám cưới, kể câu chuyện về chàng trai độc thân đến dự ngày vui của bạn và tìm thấy niềm vui trong sự gắn kết với những người xung quanh.