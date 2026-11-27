Công viên và hồ điều hòa không chỉ tạo cảnh quan mà còn là không gian sinh hoạt thiết yếu đối với cư dân tại các khu đô thị đông đúc. Thế nhưng, tại Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, không gian công cộng này đang tồn tại nhiều bất cập về hạ tầng, vừa ảnh hưởng mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.