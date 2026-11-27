Nhà sàn cũ hóa không gian sáng tạo bên hồ Đồng Mô
Đưa hai căn nhà sàn cũ của người Tày về lắp ghép bên hồ Đồng Mô để nối dài vòng đời cho những cấu trúc gỗ lâu năm đứng trước nguy cơ tháo dỡ, một nhóm kiến trúc sư và người làm sáng tạo đã kiến tạo nên trưng bày “Những cuộc chuyển chỗ”. Sự kiện mở ra không gian đối thoại độc đáo giữa kiến trúc bản địa vùng cao với nghệ thuật điêu khắc và thiết kế nội thất đương đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nha-san-cu-hoa-khong-gian-sang-tao-ben-ho-dong-mo-246261127185609175.htm