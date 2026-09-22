Nhà sách lên ý tưởng, thực hiện mô hình Trung thu trong 2 tháng

Nhà sách Tân Việt (chi nhánh Royal City, Hà Nội) rực rỡ mùa Trung thu ngay từ cổng chào. Vầng trăng lớn cùng dãy đèn ông sao nhiều màu sắc đã biến không gian đọc sách thành một góc chụp ảnh lộng lẫy, thu hút đông đảo các bạn trẻ và gia đình ghé chơi.

Bước vào bên trong, các gian sách thiếu nhi cũng được trang hoàng. Các mô hình nhân vật Trung thu, đèn lồng, cá chép, đầu lân tý hon,... được xếp khéo léo giữa các kệ sách. Nhiều gia đình đã tranh thủ cuối tuần đưa trẻ tới đọc truyện và mua sách mùa Trung thu, giúp các bé tận hưởng mùa trăng thêm ý nghĩa.

Theo thông tin từ nhà sách Tân Việt, chi nhánh Royal City sẽ tổ chức hoạt náo Trung thu và liên hoan phá cỗ, gồm đại tiệc lân sư và hoạt náo vui nhộn có chú Cuội, chị Hằng, vào 20h ngày 24/9. Đây là sự kiện đặc biệt nhà sách dành tặng các gia đình nhân mùa Trung thu, tạo thêm thời gian gắn kết gia đình cho bố mẹ và con trẻ.

Nhà sách Kim Đồng (Quang Trung, Hà Nội) cũng chuẩn bị trang trí Trung thu từ sớm. Điểm nổi bật của cụm trang trí năm nay là cổng chào ấn tượng, tạo thành khu check-in cho các gia đình.

Nhà sách tốn hơn 2 tháng để thiết kế ý tưởng, thực hiện những mô hình trang trí này từ khung mây và giấy dó. Tác phẩm gồm nhiều chi tiết như đèn cá chép trông trăng, đèn lồng chuồn chuồn thủ công, mang tinh thần mộc mạc của dịp lễ Trung thu truyền thống Việt Nam.

Các chi tiết trang trí phía trong đều được nhà sách sắp đặt cẩn thận, tạo nên một không gian lung linh mùa lễ.

Cũng nhân dịp này, Nhà sách Kim Đồng có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các cuốn sách thiếu nhi, sách mùa Trung thu, đồng thời có các chương trình quà tặng, voucher thẻ cào cho các gia đình tới mua sách.

Phố Sách Hà Nội 19/12 lung linh buổi tối những ngày cận Trung thu. Hàng trăm chiếc đèn lồng, đèn ông sao cùng đèn cá chép được treo ở lối đi dạo, biến không gian đọc sách quen thuộc thành điểm dừng chân tràn ngập không khí lễ hội tại Hà Nội.

Điểm nhấn năm nay ở Phố Sách là cụm tiểu cảnh nằm giữa phố. Tiểu cảnh được đầu tư trang trí với nhiều đèn ông sao, các mẹt trang trí rực rỡ màu sắc, tạo nên một không khí cổ tích cho không gian sách.

Nhiều gia đình đưa trẻ tới Phố Sách chụp ảnh, đi bộ, kết hợp mua sách cho con đọc vào dịp lễ hội.

Các nhà sách trên Phố Sách cũng tự trang trí theo cách riêng. Một số nhà sách đặt các cụm đèn, mô hình cá chép hoặc khung chụp ảnh theo chủ đề để thu hút độc giả ghé thăm.

Tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, nhiều cuốn sách hợp đọc mùa Trung thu cũng được trưng bày tại cụm trang trí. Một số cuốn sách gồm Ngàn mùa hoa, Tuổi trăng, Chạy theo trái tim xanh,... Nhiều ưu đãi và quà tặng cũng được nhà sách triển khai nhân mùa lễ.

Hiệu sách Nhã Nam (Tô Hiệu, Hà Nội) trang hoàng không gian dịp Trung thu với đèn lồng cá chép. Cuối buổi chiều, nhiều độc giả nhí cùng phụ huynh ghé qua hiệu sách để tìm mua các tác phẩm thiếu nhi hợp đọc dịp lễ.

Ngoài trang trí không gian hiệu sách, Nhã Nam cũng đang tổ chức các hoạt động online dịp Trung thu, trong đó có cuộc thi làm thơ và vẽ tranh Trung thu mang tên "Kể chuyện dưới trăng". Cuộc thi khuyến khích các bạn nhỏ sáng tác thơ rồi vẽ minh họa cho bài thơ của mình. Đồng thời, đại diện Nhã Nam cho biết đơn vị cũng trang trí "Hội sách Chào thu" sắp diễn ra theo chủ đề Trung thu.