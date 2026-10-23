Nhà riêng của Bruno Fernandes bị trộm đột nhập

Theo truyền thông Anh, vụ trộm xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/10 (giờ địa phương) tại căn biệt thự sáu phòng ngủ của Bruno Fernandes ở Nether Alderley, thuộc khu vực giàu có được mệnh danh là "Tam giác vàng" của Cheshire.

Ba nghi phạm đeo mặt nạ được cho là đã đột nhập vào ngôi nhà, lục soát và lấy đi nhiều món đồ trang sức hàng hiệu cùng các tài sản đắt tiền khác.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Fernandes đang có mặt tại Ý để cùng Manchester United tham dự trận đấu Champions League gặp Como, nơi đội bóng Anh nhận thất bại 1-4. Lúc đó, vợ của Fernandes là Ana Pinho và hai con nhỏ đều không có mặt tại nhà khi vụ trộm xảy ra.

Vợ của Bruno, Ana Pinho, và hai đứa con nhỏ của họ không có mặt tại nhà vào thời điểm cuộc đột kích diễn ra. Nguồn ảnh: Getty

Theo cảnh sát Cheshire, một người hàng xóm đã phát hiện ba người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong khu vườn phía sau căn biệt thự và lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến hiện trường khoảng 10 phút sau đó, các nghi phạm đã bỏ trốn.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Fernandes và vợ vô cùng buồn khi biết tin ngôi nhà bị đột nhập. Việc bị kẻ gian xâm phạm nơi ở trong lúc vắng nhà được xem là một trong những nỗi lo lớn nhất đối với các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Fernandes cùng gia đình đã sinh sống tại căn biệt thự nằm trên một con đường cụt yên tĩnh gần bốn năm qua. Ngôi nhà được trang bị hệ thống an ninh hiện đại, bao gồm camera giám sát, hệ thống báo động phân vùng và cổng điện tự động. Tuy nhiên, những biện pháp bảo vệ này vẫn không thể ngăn chặn vụ đột nhập.

Theo nhận định ban đầu, nhóm trộm có thể đã tiếp cận căn biệt thự từ khu rừng phía sau, trèo qua hàng rào để vào bên trong rồi tẩu thoát theo đường cũ.

Cảnh sát Cheshire đã mở cuộc điều tra, đồng thời tiến hành thu thập chứng cứ và kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại các ngôi nhà lân cận.

Vụ đột kích xảy ra khi Bruno, 32 tuổi, đang ở Ý sau khi thi đấu cho Manchester United trong trận đấu Champions League với Como. United đã thua 4-1. Ảnh: Getty

Người phát ngôn cảnh sát xác nhận lực lượng chức năng nhận được tin báo về hoạt động đáng ngờ tại một địa chỉ thuộc khu vực Alderley Park, Nether Alderley, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/10. Khi đến hiện trường, cảnh sát không tìm thấy các nghi phạm nhưng xác định ngôi nhà đã bị đột nhập và một số tài sản bị đánh cắp.

David Jarvis thuộc đơn vị điều tra tội phạm Macclesfield cho biết vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu. Cảnh sát cam kết nỗ lực truy tìm những người liên quan, đồng thời kêu gọi người dân có mặt trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc cung cấp thông tin nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.

Vụ trộm nhằm vào nhà riêng của Fernandes tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng các băng nhóm tội phạm nhắm đến những cầu thủ nổi tiếng trong thời gian họ thi đấu xa nhà. Những đối tượng này thường theo dõi lịch thi đấu để lựa chọn thời điểm các ngôi sao vắng mặt.

Trước Fernandes, nhiều cầu thủ nổi tiếng tại Premier League như Ruben Dias, Jack Grealish, Raheem Sterling và Riyad Mahrez cũng từng trở thành nạn nhân của các vụ trộm tại nhà riêng.

Sự việc xảy ra trong giai đoạn không mấy vui đối với Fernandes, sau thất bại 1-4 của Manchester United trước Como tại Champions League, MU cũng như Fernandes đều đang bị chỉ trích rất nhiều khi khởi đầu mùa giải đầy thất vọng.