Nhà quản trị Việt nâng cấp tư duy với MBA Mỹ ngay tại Việt Nam

Các chương trình MBA Mỹ đào tạo tại Việt Nam như CU Denver MBA giúp nhiều nhà quản trị Việt trang bị tư duy chiến lược và giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Không gian lớp học MBA chuẩn Mỹ ngay tại Việt Nam. (Ảnh: DNCC)

Chuyển mình từ “chuyên gia” sang “nhà điều hành”

Bản chất của đào tạo quản trị chuẩn Mỹ không nằm ở những lý thuyết suông trên trang sách, mà nằm ở khả năng giải mã các bài toán thực tế và định hình lại phương pháp luận cho người học.

Chị Trần Phương Lan, hiện đang đảm nhiệm vị trí quản lý trong lĩnh vực Trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience) sau khi hoàn thành chương trình MBA tại Boise State University (Hoa Kỳ) chia sẻ rằng, rào cản lớn nhất chị từng đối mặt chính là bước chuyển mình từ một chuyên gia chuyên môn lên vai trò nhà quản trị.

“Thách thức lớn nhất của tôi là chuyển từ tư duy của một chuyên gia sang tư duy của một nhà quản lý. Quản trị không chỉ cần chuyên môn thuần túy mà còn đòi hỏi tư duy tổng thể, khả năng phân tích và ra quyết định gắn liền với mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp”, chị Lan nhớ lại.

Trải nghiệm học tập theo chuẩn Mỹ đã giúp chị thiết lập một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới: quản trị bằng tư duy hệ thống và dữ liệu. Chị Lan chia sẻ một ví dụ thực tế: “Khi một chỉ số trải nghiệm khách hàng sụt giảm, thay vì vội vã đưa ra giải pháp cảm tính, tôi cùng đội ngũ phân tích dữ liệu để bóc tách nguyên nhân từ nhiều góc độ.

Thay vì làm hộ, tôi tập trung đặt đúng câu hỏi để khuyến khích đội ngũ chủ động tìm giải pháp. Giá trị lớn nhất của MBA Mỹ với tôi không chỉ là kiến thức, mà còn là cách tư duy và phương pháp tiếp cận vấn đề có thể áp dụng trực tiếp vào công việc hàng ngày”.

Tự tin ra quyết định khi “không có đáp án đúng tuyệt đối”

Cùng quan điểm đó, anh Trần Hữu Đạt, cựu học viên MBA tại Questrom School of Business (Boston University - Bang Massachusetts, Hoa Kỳ), hiện đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính, nhìn nhận việc học MBA tại Mỹ là một cuộc “kiểm chứng” lại toàn bộ hệ thống tư duy sau nhiều năm làm việc.

“Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, kinh nghiệm đôi khi vô tình trở thành một vùng an toàn. Tôi chọn học MBA tại Mỹ vì muốn bước ra khỏi vùng an toàn đó để kiểm chứng lại cách mình đang tư duy, ra quyết định và quản trị”, anh Đạt bộc bạch.

Theo anh, bài học đắt giá nhất nhận được từ nền giáo dục quản trị Mỹ chính là sự tự tin khi đối mặt với những biến số bất định của thị trường: “MBA không cho tôi một đáp án có sẵn mà cho tôi phương pháp để tự tin đưa ra quyết định ngay cả khi không có đáp án đúng tuyệt đối. Đó là một cách tư duy khác, rộng hơn, đa chiều hơn và sẵn sàng hơn trước mọi bài toán quản trị mới”.

Nâng cấp tư duy quản trị ngay tại Việt Nam

Những câu chuyện thực tế từ cựu học viên tại Boise State hay Boston University cho thấy, sức mạnh cốt lõi của MBA Mỹ nằm ở năng lực tái cấu trúc tư duy quản trị. Nâng cấp “hệ điều hành tư duy” không phải là học thuộc lòng những công thức kinh doanh, mà là trang bị một bộ công cụ phản xạ chiến lược trước mọi biến động.

Ngày nay, để sở hữu tư duy quản trị chuẩn Mỹ và tấm bằng kiểm định quốc tế danh giá, các nhà quản trị Việt không nhất thiết phải gác lại sự nghiệp để sang Mỹ du học. Sự xuất hiện của các chương trình liên kết đào tạo uy tín - tiêu biểu như CU Denver MBA (chương trình hợp tác giữa Đại học Colorado Denver - Mỹ và Viện Quản trị và Công nghệ FSB - Trường Đại học FPT) mang trải nghiệm học tập nguyên bản MBA Mỹ ngay tại Việt Nam.

GS. Scott Dawson - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và GS. Andrey Mikhailitchenko - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh - Đại học Colorado Denver trao đổi nội dung chương trình tại Trường Đại học FPT. (Ảnh: DNCC)

Chia sẻ về tiêu chuẩn vận hành của chương trình CU Denver MBA tại Việt Nam, GS. Andrey Mikhailitchenko - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Colorado Denver cho biết: “Chất lượng học thuật là một trong những nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi.

Trường Kinh doanh CU Denver đã duy trì kiểm định AACSB liên tục trong hơn 30 năm, và chương trình MBA tại Việt Nam nằm trọn trong danh mục các bằng cấp được chứng nhận bởi kiểm định này. Chương trình sẽ vận hành hoàn toàn theo khung học thuật nguyên bản của CU Denver, không phải là một chương trình tách biệt với các tiêu chuẩn khác”.

Đây được xem là một lựa chọn phù hợp giúp các nhà điều hành tiếp cận phương pháp tư duy toàn cầu, duy trì công việc kinh doanh và tối ưu hóa bài toán đầu tư giáo dục cho tương lai.