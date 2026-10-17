Nhã Phương xuất ngoại

Mới đây, diễn viên Nhã Phương thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh có mặt tại Thái Lan để cổ vũ Nguyễn Đình Như Vân trong một dấu mốc đặc biệt. Nữ diễn viên cùng những người thân thiết sang nước bạn, tiếp thêm tinh thần cho nàng hậu trong màn Final Walk tại Miss Global 2025.

Đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, Nhã Phương bày tỏ niềm vui và sự tự hào dành cho người bạn thân thiết. Cô viết: "Anh chị em dắt díu nhau sang tận Thái Lan để tiếp thêm tinh thần cho bạn yêu Nguyễn Đình Như Vân trong màn Final Walk đặc biệt này. Chúc mừng Miss Global 2025 đã có một màn Final Walk thật trọn vẹn và đáng nhớ. Xinh đẹp, thần thái, lung linh hết nấc luôn cô gái ơiii! Tự hào và vui lây với bạn lắm luôn!".

Diễn viên Nhã Phương thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh có mặt tại Thái Lan để cổ vũ Nguyễn Đình Như Vân trong một dấu mốc đặc biệt.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của Nhã Phương, đồng thời bày tỏ sự yêu thích trước thần thái của Nguyễn Đình Như Vân. Khoảnh khắc hai người hội ngộ cũng nhận được nhiều thiện cảm, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa nữ diễn viên và nàng hậu.

Nhã Phương và Nguyễn Đình Như Vân có cơ hội gắn bó khi cùng tham gia dự án điện ảnh Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn và đóng chính. Bộ phim đánh dấu lần đầu người đẹp thử sức với lĩnh vực diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Trong dự án này, Nhã Phương đảm nhận vai trò giám đốc casting và là người chủ động trao cơ hội để Nguyễn Đình Như Vân tham gia buổi thử vai. Sự động viên của đàn chị giúp người đẹp có cơ hội tiếp cận một lĩnh vực mới, bên cạnh những kinh nghiệm được chia sẻ trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn. Từ việc tìm hiểu tâm lý nhân vật đến lựa chọn trang phục, sự hỗ trợ của Nhã Phương góp phần giúp Như Vân tự tin hơn khi bước vào môi trường điện ảnh.

Mối quan hệ giữa hai người tiếp tục nhận được sự chú ý qua chuyến đi Thái Lan lần này. Việc Nhã Phương trực tiếp có mặt để cổ vũ Nguyễn Đình Như Vân trong màn Final Walk cho thấy sự ủng hộ dành cho người bạn thân thiết ở một dấu mốc đáng nhớ.

Nhã Phương sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Thời gian gần đây, Nhã Phương cũng trở thành tâm điểm bàn luận khi hình ảnh cô xuất hiện bên các thành viên đoàn phim Chị Hai được lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc làm dấy lên đồn đoán về khả năng nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, đến nay, thông tin chính thức về sự tham gia của nữ diễn viên trong dự án vẫn chưa được xác nhận. Phía ê-kíp chưa công bố danh sách diễn viên cũng như nội dung của tác phẩm.

Nhã Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng góp mặt trong các tác phẩm như Tuổi thanh xuân, Quả tim máu, 49 ngày và Yêu đi, đừng sợ!. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, nữ diễn viên từng bước tạo dựng dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Bởi vậy, thông tin liên quan đến khả năng cô trở lại màn ảnh đang nhận được sự mong đợi của khán giả.