Nhã Phương xuất hiện lẻ bóng ở sự kiện, nhan sắc mẹ 3 con gây trầm trồ

Tối 7/11, diễn viên Nhã Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại show diễn cá nhân đầu tiên của nhà thiết kế Hà Thanh Huy, mang tên HA THANH HUY – NO.1: THE COLOR OF TIME – SỰ TĨNH LẶNG.

Đến chúc mừng nhà thiết kế thân thiết, Nhã Phương lựa chọn một thiết kế váy cúp ngực mang tông màu trang nhã, được điểm xuyết những đường vân lấp lánh. Kiểu dáng ôm sát giúp nữ diễn viên tôn lên vóc dáng thon gọn, đồng thời khoe khéo bờ vai thanh mảnh và phần xương quai xanh quyến rũ. Cô kết hợp trang phục với kiểu tóc uốn xoăn lơi nhẹ nhàng, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào, vừa sang trọng.

Nhã Phương đến chúc mừng nhà thiết kế Hà Thanh Huy.

Đáng chú ý, Nhã Phương xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện. Nữ diễn viên thoải mái tạo dáng trước ống kính và nhận được sự quan tâm của truyền thông.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô thường xuyên ghi điểm với hình ảnh dịu dàng, trẻ trung. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà xã Trường Giang đều nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà cùng vóc dáng thon gọn.

Nhã Phương gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn sau 3 lần sinh con.

Bên cạnh Nhã Phương, thảm đỏ sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám như Lệ Quyên, Trương Quỳnh Anh, Midu, Thúy Ngân, Hoa hậu Lương Thùy Linh... Mỗi khách mời mang đến một phong cách riêng, góp phần tạo nên không khí sôi động cho sự kiện thời trang đặc biệt này.

Lệ Quyên đến chúc mừng Hà Thanh Huy.

Thuy Ngân lộng lẫy trên thảm đỏ.

Show diễn cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gần một thập kỷ theo đuổi đam mê của nhà thiết kế Hà Thanh Huy. Lần đầu tiên tổ chức show cá nhân, anh giới thiệu đến giới mộ điệu bộ sưu tập gồm 38 looks trên sàn diễn riêng. Đây không chỉ là dịp trình làng những sáng tạo được đầu tư công phu mà còn là dấu mốc ghi nhận chặng đường xây dựng thương hiệu của nhà thiết kế.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt, Hà Thanh Huy cho biết anh xúc động khi nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và những người đã đồng hành từ những ngày đầu. Với nhà thiết kế, điều đáng trân trọng nhất sau hành trình 10 năm chính là lòng biết ơn dành cho những cơ hội, khách hàng đã tin tưởng cũng như những khó khăn giúp bản thân trưởng thành.

"10 năm là một hành trình đáng trân trọng, nhưng Huy tin rằng những điều đẹp đẽ nhất vẫn còn ở phía trước", nhà thiết kế bày tỏ.

Sự xuất hiện của Nhã Phương cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết tại sự kiện không chỉ góp phần tạo nên sức hút cho thảm đỏ mà còn mang ý nghĩa tinh thần đối với Hà Thanh Huy trong dấu mốc quan trọng của sự nghiệp.