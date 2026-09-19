Nhã Phương lên tiếng giữa ồn ào của Trường Giang, nhắc đến trách nhiệm cá nhân

Sau nhiều ngày nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, Nhã Phương mới đây đã có bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ về những suy nghĩ của cô trước những tranh luận liên quan đến chuyện cá nhân và công việc.

Nữ diễn viên cho biết thời gian qua cô có nhiều trăn trở trước những sự việc đang thu hút sự chú ý. Với nhiều vai trò khác nhau, từ một người phụ nữ độc lập, nghệ sĩ có quan điểm riêng đến người vợ, người mẹ trong gia đình, Nhã Phương nói cô đã cân nhắc kỹ trước khi quyết định lên tiếng.

Nhã Phương cho biết khi những hình ảnh, sự việc trong quá khứ liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang được chia sẻ và gây tranh luận, cô từng nhiều lần suy nghĩ về cách ứng xử phù hợp. Theo nữ diễn viên, bất kỳ phản ứng nào của cô trong thời điểm nhạy cảm cũng có thể khiến bản thân trở thành tâm điểm chú ý và nhận phản ứng từ nhiều phía.

Cô thừa nhận đã được cảnh báo về những hệ quả có thể xảy ra nếu đưa ra quan điểm cá nhân, đồng thời cho biết bản thân hiểu rõ việc lên tiếng có thể kéo theo sự chú ý và những phản ứng trái chiều.

Liên quan đến những bàn luận về việc từng xuất hiện trong quảng cáo cho một sản phẩm, Nhã Phương cho biết, cô luôn cố gắng thận trọng khi đưa ra các quyết định hợp tác thương mại. Nữ diễn viên nói lựa chọn của mình dựa trên quá trình tìm hiểu, trải nghiệm cá nhân và mong muốn cung cấp những thông tin phù hợp với trách nhiệm của bản thân.

Nhã Phương cũng bày tỏ mong muốn các vấn đề được đánh giá dựa trên thông tin xác thực, hạn chế những suy đoán thiếu căn cứ có thể ảnh hưởng đến các bên liên quan. Cô cho biết tôn trọng quá trình kiểm tra, đánh giá của cơ quan chức năng và sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm khi cần thiết.

Cuối bài viết, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, tin tưởng và dành tình cảm cho cô trong thời gian qua.

Những ngày gần đây, Trường Giang cũng nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội sau khi một số hình ảnh, video và phát ngôn trong quá khứ của nam nghệ sĩ được chia sẻ lại trên Threads, kéo theo nhiều ý kiến khác nhau.

Sau thời gian giữ im lặng, tối 14/9, Trường Giang có bài đăng trên fanpage cá nhân. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến những người từng bị tổn thương bởi hành động, lời nói của mình trong quá khứ, đồng thời xin lỗi khán giả đã yêu thương, ủng hộ nhưng phải bận tâm trước những tranh luận liên quan đến anh.

Nhìn lại 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang cho biết bản thân nhận ra vẫn có những điều chưa trọn vẹn. Anh thừa nhận từng có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và đưa ra những lựa chọn chưa phù hợp, đồng thời xem đó là những bài học để nhìn nhận và thay đổi bản thân.

Nam nghệ sĩ cũng mong những câu chuyện liên quan đến mình không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người từng xuất hiện hoặc làm việc cùng anh trong quá khứ.