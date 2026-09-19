Nhã Phương khẳng định 'ổn' giữa ồn ào liên quan Trường Giang

Nhã Phương lên tiếng trước những thông tin và tranh luận đang hướng về cô trên mạng xã hội. Ảnh: Trang cá nhân Nhã Phương

Trong chia sẻ mới nhất, nữ diễn viên cho biết cô đã suy nghĩ nhiều về cách ứng xử trước những tranh luận đang diễn ra.

Nhã Phương nhấn mạnh cô không chỉ là vợ của Trường Giang, mẹ của các con mà còn là một phụ nữ và nghệ sĩ có công việc, suy nghĩ độc lập. Nữ diễn viên cho biết trước khi đưa ra phản ứng, cô hiểu việc lên tiếng ở thời điểm nhạy cảm có thể khiến bản thân trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Nhã Phương, những phản ứng sau đó trên mạng xã hội diễn biến theo nhiều chiều hướng, từ đồng cảm, mỉa mai đến đặt câu hỏi về tình trạng thực sự của cô. Trước những suy đoán này, nữ diễn viên khẳng định ngắn gọn: “Phương ổn”.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, Nhã Phương cũng phản hồi khi những tranh luận chuyển sang hoạt động thương mại trước đây của cô, trong đó có việc từng hợp tác quảng bá sản phẩm nước uống Trường sinh NMN Thingo.

Nữ diễn viên cho biết thời điểm nhận lời hợp tác, cô lựa chọn sản phẩm dựa trên sự tin tưởng và trải nghiệm sử dụng của bản thân; các thông tin đưa ra dựa trên nội dung được nhãn hàng cung cấp kết hợp với trải nghiệm cá nhân. Theo Nhã Phương, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã kết thúc từ giữa năm 2025.

Trước những ý kiến đặt vấn đề về chất lượng và cách quảng bá sản phẩm, Nhã Phương cho biết cô tôn trọng và sẽ tuân thủ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm.

“Phương sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu được yêu cầu từ các cơ quan chức năng”, nữ diễn viên nêu quan điểm.

Đồng thời, Nhã Phương cho rằng các phản ánh, góp ý cần dựa trên thông tin xác thực và được xử lý theo quy định pháp luật, tránh những suy đoán chưa được kiểm chứng.

Cô cũng cho biết đã trao đổi với phía nhãn hàng và đơn vị này sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh liên quan đến sản phẩm qua đầu mối chính thức.

Ở cuối chia sẻ, Nhã Phương gửi lời cảm ơn tới khán giả đã đồng hành và dành tình cảm cho cô.

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9 năm 2018 sau thời gian hẹn hò và hiện có ba con. Những năm gần đây, cả hai vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng tương đối hạn chế chia sẻ đời sống riêng tư của các con trước công chúng.

Đợt tranh luận lần này bắt nguồn từ việc những đoạn video, hình ảnh cũ của Trường Giang bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội.

Vì vậy, giữa những tranh luận đang diễn ra, chia sẻ lần này của Nhã Phương chủ yếu làm rõ quan điểm và những vấn đề trực tiếp liên quan đến cô.