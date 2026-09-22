Nhã Phương đi dâng hương dịp giỗ Tổ sân khấu

Hai ngày qua, nhiều thế hệ nghệ sĩ tại hai miền Bắc - Nam thành kính tổ chức dâng hương Tổ nghề sân khấu. Gác lại công việc, các nghệ sĩ tụ họp tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà hát Bến Thành (TP.HCM), Kịch đoàn Thành Lộc, nhà hát kịch Việt Nam… Trong ảnh, Trấn Thành và Anh Đức, Lương Nghiêm Huy thành tâm dâng hương lên Tổ nghiệp. Đạo diễn Mai mặc bộ đồ đen giản dị, thành tâm chắp tay cầu nguyện công việc suôn sẻ.

Diễn viên Nhã Phương và MC Hoàng Oanh rạng rỡ khi xuất hiện tại buổi dâng hương Tổ nghiệp. Hoàng Oanh diện váy ren trắng trang nhã trong khi Nhã Phương cũng tươi tắn trong thiết kế đầm suông bánh bèo. "Con biết ơn Tổ nghiệp đã cho con được làm nghề tròn 20 năm nay. Được học hỏi, được trưởng thành, được thử thách và được yêu thương. Mỗi năm vào ngày này, các nghệ sĩ, bạn đồng nghiệp đều có dịp tề tựu về với Tổ để bày tỏ lòng thành, và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất", Hoàng Oanh chia sẻ.

Sân khấu kịch Hồng Vân như mọi năm tiếp tục tổ chức lễ giỗ Tổ ngành sân khấu, được nhiều nghệ sĩ và các lứa học trò dành tới dâng hương, tri ân các bậc tiền bối. Chia sẻ cảm xúc của mình, NSND Hồng Vân bày tỏ xúc động khi ngày giỗ Tổ ấm cúng với đông đảo nghệ sĩ tề tựu.

Hoài Lâm tới Nhà thờ Tổ nghề của nghệ sĩ Hoài Linh để tưởng nhớ các bậc tiền bối, cầu mong công việc thuận lợi. Nam ca sĩ cùng cha nuôi song ca bài hát Thương về miền Trung. Tiết mục được đông đảo nghệ sĩ, khán giả có mặt cổ vũ. Năm nay, lễ cúng Tổ nghề tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh diễn ra trong một ngày, với quy mô đơn giản hơn, chủ yếu có sự tham gia của các nghệ sĩ và một số ít khán giả.

Dương Triệu Vũ cũng tới Nhà thờ Tổ nghề của anh trai để dâng hương. Theo lời nam ca sĩ, đây là dịp quan trọng mà giới nghệ sĩ mỗi năm đều mong chờ. Năm nào, lễ Giỗ Tổ cũng đông vui vì giới nghệ sĩ được gặp gỡ, hàn huyên và tâm sự với nhau.

NSND Trịnh Kim Chi tất bật đón tiếp các nghệ sĩ tới dâng hương tại sân khấu mang tên chị ở TP.HCM. Năm nay, chị cùng các đồng nghiệp vẫn chuẩn bị chu toàn cho ngày giỗ Tổ sân khấu.

Huỳnh Lập đến dâng hương tại sân khấu kịch Trương Hùng Minh. "Em và con luôn hạnh phúc khi dù đã không diễn sân khấu khá lâu nhưng lễ giỗ năm nào cũng được Thầy Minh Nhí và chị Việt Hương nhớ đến và mời tham dự. Luôn trân quý tình cảm này của thầy và chị, nên dù bận thế nào em cũng sắp xếp đến chung vui cùng sân khấu của mình", anh chia sẻ. Năm nay, Huỳnh Lập vừa có thêm một phim thắng lợi phòng vé là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Tác phẩm do anh đạo diễn đã mang về hơn 200 tỷ đồng.

Diễn viên Việt Hương, Cát Tường, MC Đại Nghĩa và nhiều nghệ sĩ khác cùng chụp ảnh kỷ niệm tại sân khấu kịch Trương Hùng Minh hôm 22/9.

Diễn viên Khả Như cùng vợ chồng nghệ sĩ Tiến Luật - Thu Trang tụ họp nhân ngày đặc biệt của giới nghệ sĩ. "Thương mong bản thân, anh chị và quý đồng nghiệp luôn nhiều sức khoẻ, luôn thăng hoa trong sự nghiệp, luôn được yêu thương và đầy năng lượng cố gắng", diễn viên Nhà bà Nữ chia sẻ trên trang cá nhân.

Tử Khiêu