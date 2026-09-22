Nhã Phương đến viếng đền thờ Tổ 100 tỷ của NSƯT Hoài Linh

Mới đây, Tam Triều Dâng đăng tải loạt khoảnh khắc trong chuyến ghé thăm đền thờ Tổ nghiệp của NSƯT Hoài Linh nhân dịp giỗ Tổ sân khấu. Đây là nơi được nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết xây dựng, từng được nhắc đến với mức kinh phí khoảng 100 tỷ đồng và trở thành địa điểm quen thuộc với nhiều nghệ sĩ mỗi dịp giỗ Tổ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tam Triều Dâng có dịp hội ngộ Lê Phương và Nhã Phương tại không gian đền thờ. Ba nữ diễn viên cùng ghi lại những khoảnh khắc thân thiết bên nhau giữa kiến trúc mang đậm nét truyền thống, với nhiều chi tiết chạm khắc, hoành phi, câu đối được sơn son thếp vàng.

Hình ảnh hiếm hoi của Nhã Phương bên trong đền thờ Tổ do NSƯT Hoài Linh xây dựng.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Khác với những hình ảnh thường thấy khi xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên lựa chọn trang phục khá giản dị khi đến viếng đền thờ Tổ. Nhã Phương diện một thiết kế màu trắng với phom dáng rộng, kín đáo, để tóc buông tự nhiên. Cách lựa chọn trang phục nhẹ nhàng, đơn giản giúp cô giữ được vẻ thanh lịch trong không gian trang nghiêm.

Trong bức ảnh chụp chung, Nhã Phương đứng ngoài cùng bên trái, nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh Tam Triều Dâng và Lê Phương. Khoảnh khắc ba nữ diễn viên cùng hội ngộ tại đền thờ Tổ nghiệp nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, đặc biệt trong thời điểm giới nghệ sĩ Việt hướng về ngày giỗ Tổ sân khấu.

Không chỉ Tam Triều Dâng, người mẫu Nguyễn Đình Như Vân cũng chia sẻ ảnh chụp cùng Nhã Phương bên trong đền thờ Tổ.

Đền thờ Tổ nghiệp của NSƯT Hoài Linh được xây dựng tại TP.HCM, là công trình gắn liền với tâm huyết của nam nghệ sĩ dành cho sân khấu và những người hoạt động nghệ thuật. Hằng năm, nơi đây thu hút đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ và người làm nghề đến dâng hương, tưởng nhớ Tổ nghiệp.

Hình ảnh NSƯT Hoài Linh tất bật chuẩn bị, đón tiếp khách cho lễ giỗ Tổ.

Việc Nhã Phương cùng Tam Triều Dâng, Lê Phương hay Nguyễn Đình Như Vân ghé thăm đền thờ trong dịp đặc biệt này cũng là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của mùa giỗ Tổ sân khấu năm nay.