Nhã Phương bị soi chi tiết bất thường giữa lúc Trường Giang thông báo lập vi bằng, xử lý tài khoản bôi nhọ

Vừa qua, Nhã Phương cùng hội bạn than xuất hiện trong một sự kiện của làng giải trí và nhanh chóng gây chú ý, Mỹ nhân sinh năm 1990 diện váy cúp ngực khoe vai trần thon gọn và vóc dáng quyến rũ. Tại sự kiện, bà xã Trường Giang gây ấn tượng với nụ cười rang rỡ, than thái ngày càng thăng hạng.

Nhã Phương xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện. Ảnh FBNV

Có thể thấy sau khi sinh 3 con, Nhã Phương đã nhanh chóng lấy lại nhan sắc, và vẻ đẹp quyến rũ của mình. Nhiều lời khen dành cho bà xã Trường Giang về độ lên hương nhan sắc. Bên cạnh những lời khen, thì một số cư dân mạng cũng đặt ra nghi vấn nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" làm mũi. Thậm chí có bình luận cho rằng, Nhã Phương làm mũi bị lố khiến gương mặt mất cân đối. Trước nghi vấn sửa mũi, bà xã Trường Giang chọn cách im lặng.

Nhã Phương vướng nghi vấn sửa mũi. Ảnh FBNV

Thời gian qua, Nhã Phương đã cùng ông xã Trường Giang phải đối mặt với một số tin đồn không hay về chuyện đời tư. Vào đầu tháng 9, Trường Giang trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều video, phát ngôn và tình huống của nam nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình cũ bất ngờ được chia sẻ trở lại. Một số cảnh tương tác với đồng nghiệp cùng những ồn ào đời tư trong quá khứ tiếp tục gây ra luồng ý kiến trái chiều.

Trước những tin đồn không hay, ngày 9/11, Công ty Luật MinhLawyers, đơn vị đại diện pháp lý theo ủy quyền của nghệ sĩ Trường Giang, thông tin về kết quả xử lý những thông tin sai sự thật liên quan đến nam nghệ sĩ lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Nhã Phương vẫn luôn đồng hành cùng Trường Giang bất chấp mọi thị phi, ồn ào. Ảnh FBNV

Đơn vị đại diện Trường Giang cho biết đã tiến hành lập vi bằng, thu thập chứng cứ, đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng và đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội để đề nghị xác minh, xử lý.

Theo thông tin, một số chủ tài khoản đã bị xử phạt, mức phạt được áp dụng là 10-20 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí, đơn vị đại diện chưa công bố danh tính cụ thể, số lượng tài khoản bị xử phạt.