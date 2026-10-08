Nhà phố Vịnh Tiên trước bước ngoặt giá trị 2027 khi hạ tầng, tiện ích cùng về đích

Hạ tầng và điểm đến cùng về đích, mở lối cho dòng khách tới Cần Giờ

Từ 0 giờ ngày 1/10/2026, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức khai thác toàn tuyến. Tuyến đường gần 58 km nối khu vực phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, hình thành hành lang giao thông qua khu Nam thành phố. Với Cần Giờ, ý nghĩa kinh tế của tuyến huyết mạch nối liền Đông - Tây Nam bộ nằm ở khả năng tiếp cận một thị trường khách liên vùng, thay vì chỉ trông vào những chuyến đi từ nội đô.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã khai thác toàn tuyến, đưa hàng chục triệu khách từ miền Tây và sân bay Long Thành đến Cần Giờ mà không cần đi qua nội đô. (Ảnh: Phan Sam).

Dòng khách liên vùng này sẽ "chảy" thẳng tới Cần Giờ sau khi nút giao cao tốc với đường Rừng Sác thông xe. Đồng thời, dòng khách trong nước, quốc tế đến cảng hàng không Long Thành cũng chỉ mất khoảng 40 phút để tiếp cận siêu đô thị biển. Nút giao trị giá gần 3 tỷ đồng hoàn thành trong năm 2026.

Một tuyến đường thuận tiện có thể thay đổi cách người dân phân bổ thời gian cuối tuần. Thay vì đi biển, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu hay vui chơi, giải trí ở Đầm Sen, Suối Tiên như truyền thống, hàng chục triệu du khách từ miền Tây sẽ đổ về Cần Giờ nhờ hành trình di chuyển dễ dàng hơn và nhanh hơn.

Khi hành trình được rút ngắn và dễ tổ chức hơn, chuyến đi cuối tuần có thể diễn ra thường xuyên hơn, các doanh nghiệp lữ hành có thêm cơ sở thiết kế sản phẩm lưu trú, vui chơi. Đối với du lịch và thương mại, ý nghĩa lớn hơn nằm ở khả năng mở rộng tệp khách và tăng tần suất ghé thăm.

Ở phía điểm đến, 1/7/2027 cũng là "cột mốc vàng" của Cần Giờ khi VinWonders Cần Giờ cùng bộ đôi sân golf, khách sạn chủ đề, hệ thống biệt thự biển đồng loạt khai trương. Việc hạ tầng kết nối và hệ sinh thái "siêu điểm đến" cùng về đích tháng 7/2027 sẽ giúp Vịnh Tiên bùng nổ dòng khách ngay từ những ngày đầu tiên vận hành.

VinWonders Cần Giờ dự kiến khai trương ngày 1/7/2027, tạo động lực mạnh thu hút khách cho hệ sinh thái thương mại và dịch vụ tại Vịnh Tiên.

Trong đó, VinWonders Cần Giờ quy mô 122 ha tại Vịnh Tiên, hội tụ gần 300 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, tạo lý do để du khách chủ động lên kế hoạch đến Cần Giờ. Khi hoạt động vui chơi gắn với lưu trú, chuyến đi có thể kéo dài qua nhiều bữa ăn, nhiều khung giờ mua sắm và sử dụng dịch vụ. Đó là cơ chế để một điểm vui chơi đóng góp vào thị trường tiêu dùng rộng hơn bên ngoài cổng công viên.

Tiếp sau mùa hè, Tổ hợp Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ khai trương ngày 1/11/2027. Dòng khách MICE có lịch trình và nhu cầu khác với gia đình đi nghỉ cuối tuần. Sự bổ sung này giúp nhu cầu được duy trì thường xuyên và phân bổ qua nhiều thời điểm, thay vì tập trung vào các dịp cao điểm du lịch.

Hai nguồn cầu mở rộng dư địa khai thác và tăng trưởng của nhà phố Vịnh Tiên

Được định vị như "Quận Nhất mới", Vịnh Tiên tập trung các điểm đến giải trí, văn hóa, thể thao và thương mại với mật độ dày đặc. Với nhà phố, cơ hội kinh doanh xuất hiện từ chính những nhu cầu phát sinh trên hành trình của khách, từ những bữa sáng trước giờ vui chơi, cuộc gặp sau sự kiện, dịch vụ phục vụ khách lưu trú hay nhu cầu mua sắm trong thời gian ở lại.

Nhà phố Vịnh Tiên mở ra khả năng kết hợp an cư và khai thác thương mại, hưởng lợi từ dòng khách hàng chục triệu người đổ về Cần Giờ mỗi năm.

Sức hấp dẫn của nhà phố Vịnh Tiên còn nằm ở khả năng kết hợp nhu cầu ở với khai thác dòng tiền. Chủ sở hữu có thể cân nhắc tự kinh doanh hoặc tìm đối tác thuê mặt bằng. Khi thị trường tiêu dùng trưởng thành cùng đà tăng trưởng liên tục của dòng khách, tài sản có thêm dư địa khai thác cũng như thanh khoản, thay vì chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá. Mỗi lớp khách được bổ sung là thêm một lớp giá trị được bồi đắp cho tài sản.

Ở góc nhìn dài hạn, 5 công viên tiện ích và 4 trường Vinschool trong nội khu tạo nền tảng cho đời sống thường nhật. Cộng đồng cư dân thường trú hình thành nhu cầu tiêu dùng đều đặn; du khách mang đến những đợt chi tiêu bổ sung. Khi hai nguồn cầu phát triển cùng nhau, nhà phố Vịnh Tiên có cơ sở xây dựng hoạt động kinh doanh bền bỉ hơn.

Bởi vậy, trước cột mốc 2027, điều đáng quan tâm với nhà phố Vịnh Tiên không đơn thuần là kỳ vọng tăng giá. Giá trị nằm ở khả năng sở hữu một địa chỉ có thể tham gia trực tiếp vào đời sống kinh tế đang hình thành.

Đặc biệt, giai đoạn này, nhà đầu tư có cơ hội sở hữu tài sản khi các giá trị hạ tầng, tiện ích chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán. Đồng thời, đây cũng là lúc để khảo sát vị trí, tính chi phí hoàn thiện, lựa chọn đối tác và xây dựng mô hình dịch vụ. Người đi trước có điều kiện hiểu địa bàn sớm hơn và cũng là người chiếm lĩnh thị trường nhanh hơn và hưởng biên độ tăng trưởng giá trị tài sản rộng hơn khi điểm đến đi vào vận hành.