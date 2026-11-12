Nhà phố hàng chục tỷ đồng ở Vành đai 3 Hà Nội cho thuê chỉ 28-50 triệu/tháng

Nhà phố giá hàng chục tỷ đồng

Dự án The Manor Central Park do Tập đoàn Bitexco phát triển, được triển khai trong giai đoạn 2014-2015. Dự án nằm tại khu vực phía Nam đường Vành đai 3, kết nối với trục Nguyễn Xiển và các tuyến đường thuộc khu vực phía Nam Hà Nội.

Theo thông tin về dự án, giai đoạn đầu có khoảng 561 căn thấp tầng, gồm biệt thự, nhà liền kề và shophouse, bắt đầu được bàn giao từ quý I/2019. Các giai đoạn tiếp theo tiếp tục được triển khai với quy mô hàng trăm căn thấp tầng.

Thời điểm mở bán giai đoạn đầu, khoảng cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, giá nhà liền kề, shophouse diện tích 75-99m2 được giới thiệu từ 15-19 tỷ đồng/căn. Các căn biệt thự song lập, đơn lập diện tích 160-300m2 có giá khoảng 25-35 tỷ đồng/căn, tùy vị trí.

Sau gần một thập kỷ, mặt bằng giá rao bán tại dự án đã tăng đáng kể. Khảo sát thị trường cho thấy nhiều căn nhà liền kề, shophouse đang được chào bán với giá từ 25 tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, tùy diện tích, vị trí và mức độ hoàn thiện.

Nhiều căn nhà phố bỏ trống, không có khách thuê. Ảnh: D.Anh

Ở phân khúc nhà liền kề diện tích 73-75m2, xây dựng 5 tầng, một số căn được môi giới giới thiệu bán với giá từ 25-25,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 333-340 triệu đồng/m2 đất. Căn có vị trí gần vườn hoa, mặt phố đi bộ hoặc đã hoàn thiện nội thất được chào bán từ 26-29 tỷ đồng, tương đương khoảng 346-386 triệu đồng/m2.

Các căn shophouse diện tích 120-131m2, có vị trí gần công viên hoặc mặt đường lớn, được chào bán từ 44-60,8 tỷ đồng. Ở phân khúc biệt thự, các căn song lập diện tích 160m2, xây dựng 4 tầng, đã hoàn thiện nội thất được rao bán từ 58-64,2 tỷ đồng. Những căn diện tích 200m2, có vị trí nhìn ra công viên hoặc bể bơi nội khu, được chào bán từ 76,5-82 tỷ đồng.

Một số căn biệt thự góc diện tích 225-270m2, có sân vườn rộng và nhiều mặt thoáng, được môi giới chào bán từ 90 tỷ đồng đến hơn 100 tỷ đồng.

Cho thuê giá bèo

Mặc dù giá trị mỗi căn nhà lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng giá thuê chỉ vài chục triệu đồng. Chẳng hạn, một căn biệt thự được định giá khoảng 60 tỷ đồng, nếu cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng, chủ sở hữu thu về khoảng 720 triệu đồng/năm. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê gộp chỉ đạt khoảng 1,2%/năm.

Tương tự, với căn nhà liền kề có giá chuyển nhượng 28 tỷ đồng, cho thuê 30 triệu đồng/tháng, doanh thu cho thuê một năm đạt 360 triệu đồng, tương đương tỷ suất khoảng 1,29%/năm.

Mức sinh lời cho thấy hoạt động cho thuê khó trở thành nguồn lợi nhuận chính nếu nhà đầu tư mua bất động sản ở mặt bằng giá hiện nay và chỉ kỳ vọng vào dòng tiền hằng tháng.

Chủ nhà rao bán và cho thuê. Ảnh: Duy Anh

Đây mới chỉ là doanh thu cho thuê, chưa trừ các khoản chi phí bảo trì, sửa chữa, môi giới, thuế và thời gian nhà bị bỏ trống. Lợi nhuận thực tế vì vậy có thể thấp hơn.

Hiện nhiều căn nhà liền kề được chào thuê với giá khoảng 28-35 triệu đồng/tháng. Cụ thể, căn diện tích 73-75m2, xây dựng 5 tầng, giá cho thuê nguyên căn chỉ khoảng 28-35 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và tình trạng hoàn thiện.

Một số căn nằm tại vị trí góc, mặt đường lớn có thể được chào thuê từ 40-50 triệu đồng/tháng. Những căn có diện tích lớn hơn, khoảng 99-120m2 giá thuê phổ biến từ 45-70 triệu đồng/tháng.

Các căn biệt thự song lập, tứ lập diện tích khoảng 160-200m2 đã hoàn thiện nội thất có giá thuê khoảng 50-75 triệu đồng/tháng.

Anh Tuấn Anh, một môi giới bất động sản, cho biết dù giá thuê tương đối rẻ so với chung cư nhưng thực tế vẫn ít khách. Nhu cầu thuê chủ yếu đến từ các doanh nghiệp tìm địa điểm đặt văn phòng, showroom, cơ sở dịch vụ. Với những căn nhà thiết kế nhiều tầng, diện tích sử dụng lớn, việc tìm được khách thuê toàn bộ căn nhà không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Các căn chưa hoàn thiện nội thất hoặc chỉ bàn giao phần thô thường cần thêm chi phí đầu tư trước khi đưa vào khai thác. Đây cũng là yếu tố khiến chủ sở hữu phải cân nhắc giữa việc tiếp tục để trống, tự hoàn thiện hoặc cho thuê với mức giá thấp hơn kỳ vọng.

Theo môi giới này, giá thuê bèo bọt không như kỳ vọng trong khi thị trường chuyển nhượng trầm lắng khiến nhiều căn nhà phố rơi vào cảnh bỏ trống suốt thời gian dài.