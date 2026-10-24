Nhà ở xuống cấp và rủi ro cháy nổ: Những dấu hiệu cảnh báo và cách PCCC

Những dấu hiệu ngôi nhà cần cải tạo giúp bạn kịp thời sửa chữa, tránh những rủi ro

Theo VTC News, những vết ố vàng, nước rò rỉ không chỉ làm mất tính thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ sập trần, đặc biệt trong mùa mưa bão. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể do lớp chống thấm mái bị hư hỏng, hệ thống thoát nước hoạt động không hiệu quả hay vật liệu xây dựng xuống cấp. Nếu để kéo dài, tình trạng này có thể lan rộng, ảnh hưởng tới toàn bộ ngôi nhà.

Một ngôi nhà có hệ thống điện hay bị chập, cầu dao nhảy liên tục, hoặc ống nước rò rỉ là lời cảnh báo rõ ràng rằng cần nâng cấp sớm.

Những hư hỏng này không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hư hại nội thất. Cải tạo hệ thống điện nước giúp đảm bảo an toàn, đồng thời tiết kiệm chi phí năng lượng lâu dài.

Khi ngôi nhà không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng, đó là lúc cần cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi bố cục không gian. Việc cải tạo hợp lý giúp tối ưu diện tích, mang lại cảm giác rộng rãi, thông thoáng và hiện đại hơn.

Khi ngôi nhà không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng, đó là lúc cần cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi bố cục không gian.

Ngôi nhà thường xuyên có mùi ẩm, thiếu ánh sáng tự nhiên, hoặc lưu thông không khí kém, cũng là dấu hiệu cho thấy cần cải tạo hệ thống thông gió và chiếu sáng.

Việc mở thêm cửa sổ, bố trí giếng trời hoặc sử dụng vật liệu thân thiện giúp không gian sống trở nên trong lành và dễ chịu hơn.

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho nhà ở

Thông tin trên cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố Hải Phòng, nhà ở phải lắp thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le, Aptomat...) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn. Nếu nhà ở có kinh doanh thì không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn neon. Không bố trí hệ thống điện (dây dẫn, ổ cắm, thiết bị) sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy.

Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra để thoát nạn an toàn khi cháy. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô thành xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

Đóng cửa phòng ngủ vào ban đêm giúp bảo vệ bạn khỏi hỏa hoạn và giảm rủi ro ngạt khói. Khi cháy, cánh cửa đóng có thể giảm đáng kể nhiệt độ trong phòng và hạn chế khói và khí CO lan vào phòng so với khi mở cửa. Nhờ vậy bạn có thêm thời gian cho đến khi lực lượng cứu hỏa đến hỗ trợ.

Đóng kín cửa khi ngủ không làm giảm đáng kể lượng oxy trong phòng đến mức nguy hiểm, nhất là trong khoảng thời gian ngắn như suốt đêm. Một căn phòng thông thường có đủ không khí cho nhiều giờ. Các khe hở nhỏ quanh cửa, cửa sổ hoặc thông gió tự nhiên vẫn cho không khí lưu thông phần nào.

Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra để thoát nạn an toàn khi cháy.

Lập kế hoạch thoát hiểm cho cả gia đình là bước quan trọng khi xảy ra cháy. Mỗi nhà nên có ít nhất hai lối thoát nạn. Mọi thành viên trong gia đình nên hiểu rõ kế hoạch này. Diễn tập thoát hiểm định kỳ ít nhất mỗi năm một lần để mọi người biết phải làm gì khi khẩn cấp.

Tránh dùng quá nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm hoặc dây nối dài. Quá tải có thể gây chập điện hoặc nóng dây, là nguyên nhân phổ biến của các vụ cháy nhà. Chọn ổ cắm và dây nối dài có công suất phù hợp với các thiết bị được kết nối.

Không chạy dây điện dưới thảm, trải sàn hoặc các vật liệu dễ cháy khác. Dây điện có thể hư hỏng do chà xát hoặc nén, làm tăng nguy cơ chập điện. Nhiệt sinh ra từ dây điện đang hoạt động có thể gây cháy nếu dây tiếp xúc với vật liệu dễ cháy. Hãy giữ dây điện thông thoáng, tránh xa vật liệu dễ bắt lửa.

Thường xuyên kiểm tra tình trạng dây cáp và phích cắm. Thấy dây bị hở, phích cắm bị hỏng hoặc có dấu hiệu quá nhiệt thì thay ngay.