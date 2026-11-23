Giá nhà ở xã hội có nơi chênh nhau gấp đôi

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP HCM, dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, do CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư, sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 20/12/2026 đến hết ngày 31/1/2027.

Dự án có tổng cộng 216 căn hộ, trong đó 144 căn đã được bán. Đợt này, chủ đầu tư đưa 72 căn còn lại ra tiếp nhận hồ sơ, gồm 28 căn để bán và 44 căn cho thuê.

Các căn hộ được bán có diện tích từ 61,6 - 69,8 m², giá bình quân 14,89 triệu đồng/m². Với diện tích tham chiếu khoảng 65 m², giá trị một căn hộ ước tính gần 968 triệu đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Đối với 44 căn cho thuê, diện tích dao động 61,6 - 69,9 m², giá thuê tối đa 282.000 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT.

Trước đó, trong tháng 10/2026, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đã nhận được văn bản của hai chủ đầu tư về giá bán nhà ở xã hội tại phường Long Trường và phường Hiệp Bình, dự kiến tiếp nhận hồ sơ trong quý IV/2026.

Tại phường Long Trường, dự án nhà ở xã hội thuộc các lô NXH.1, NXH.2 và NXH.3 của Khu nhà ở phường Long Trường do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư, có tổng quy mô 558 căn hộ. Trong đó, 462 căn là nhà ở xã hội, gồm 344 căn để bán và 118 căn cho thuê.

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án được công bố khoảng 24,4 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Giá thuê được xác định ở mức 162.433 đồng/m²/tháng.

Trong khi đó, Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại lô CCTNT, Khu dân cư số 6, thuộc dự án Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình, do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, có quy mô 209 căn hộ.

Mức giá bán tạm tính do chủ đầu tư công bố là 30,7 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT nhưng chưa tính 2% kinh phí bảo trì. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2027.

Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức được chủ đầu tư công bố là 30,7 triệu đồng/m². (Ảnh: HUD)

Ngoài ra, tại phường Phú Mỹ, chung cư nhà ở xã hội CC1 (Eco Home 1), thuộc Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ do CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) làm chủ đầu tư, cũng đã triển khai tiếp nhận hồ sơ trong quý IV/2026. Dự án có đơn giá bán trung bình khoảng 19,8 triệu đồng/m².

Như vậy, trong nhóm dự án được công bố, giá bán nhà ở xã hội dao động từ 14,89 triệu đồng/m² tại An Phú đến 30,7 triệu đồng/m² tại HUD Thủ Đức, gấp hơn 2 lần.

Nếu tính theo diện tích tham chiếu 65 m², một căn hộ tại An Phú có giá khoảng 968 triệu đồng, trong khi căn hộ tại HUD Thủ Đức có giá tạm tính gần 2 tỷ đồng. Khoảng cách này cho thấy ngay trong phân khúc nhà ở xã hội, số tiền người mua cần chuẩn bị cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các dự án.

Sự chênh lệch giá bán có thể xuất phát từ nhiều yếu tố đầu vào của từng dự án. Theo một chuyên gia, nguồn gốc quỹ đất là một trong những yếu tố đáng chú ý. Dự án được giao đất sạch, có cơ cấu chi phí khác với dự án do doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất và phải bỏ tiền mua.

Bên cạnh đó, điều kiện địa chất, quy mô xây dựng, thiết kế công trình, số tầng hầm và mức độ đầu tư cũng tác động đến giá thành căn hộ. Do đó, dù cùng thuộc phân khúc nhà ở xã hội, giá bán tại các dự án vẫn có thể khác biệt đáng kể.

Các mức giá được công bố cũng cần được đặt trong tương quan với những khoản chi phí đi kèm. Chẳng hạn, giá tại Long Trường và HUD Thủ Đức đã bao gồm VAT nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Vì vậy, số tiền thực tế người mua cần chuẩn bị có thể cao hơn giá trị tính theo đơn giá công bố.

Hàng nghìn căn hộ đã khởi công chưa đủ điều kiện bán

Theo danh mục các dự án nhà ở xã hội hoàn thành giai đoạn 2021 - 2025 do Sở Xây dựng TP HCM công bố ngày 6/11, toàn thành phố có 15.159 căn hộ đã hoàn thành. Trong đó, khu vực TP HCM trước sắp xếp có 4.021 căn, Bình Dương cũ có 10.143 căn và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 995 căn.

Biểu đồ tổng hợp theo thông tin từ Sở Xây dựng công bố.

Bên cạnh số căn đã hoàn thành, danh mục các dự án đã khởi công ghi nhận tổng cộng 19.965 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, 2.214 căn thuộc nhóm dự án đã khởi công, đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Ở nhóm còn lại, có 17.751 căn thuộc các dự án đã khởi công nhưng chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Như vậy, số căn được ghi nhận đủ điều kiện mở bán mới tương đương khoảng 11,1% tổng số căn hộ tại các dự án đã khởi công.

Đáng chú ý, ngày 19/11, Tập đoàn Vingroup khởi công Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm, khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP HCM. Dự án có quy mô gần 192 ha, tổng nguồn cung dự kiến khoảng 45.000 căn hộ, thuộc nhóm dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, đây là nguồn cung trong tương lai, chưa thể bổ sung ngay số lượng căn hộ đủ điều kiện giao dịch trên thị trường hiện nay.

Trong khi nguồn cung thực tế còn hạn chế, nhu cầu đối với nhà ở xã hội vẫn ở mức cao. Chia sẻ tại diễn đàn “Bất động sản khu vực phía Nam" vừa diễn ra, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho rằng thị trường bất động sản trong thời gian dài tập trung dòng vốn vào phân khúc cao cấp và siêu sang, góp phần tạo ra tình trạng thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội.

Dẫn chứng tại một dự án nhà ở xã hội trên đường Lý Thường Kiệt, ông Châu cho biết dự án chỉ cung ứng 750 căn hộ trên tổng số 1.225 căn nhưng có tới 15.000 người làm đơn đăng ký mua. Theo ông, điều này phản ánh nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn trong khi nguồn cung còn hạn chế.

Bên cạnh giá bán, khả năng tiếp cận vốn cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sở hữu nhà ở xã hội. Ở góc độ nghiên cứu thị trường, đại diện batdongsan.com cho biết, với người mua nhà xã hội, chính sách tín dụng cần quan tâm không chỉ đến mức lãi suất ưu đãi ban đầu mà còn cả thời gian duy trì ưu đãi. Bởi khi hết thời gian này, lãi suất có thể chuyển sang thả nổi theo thị trường, làm tăng áp lực trả nợ cho người mua nhà xã hội. Vì vậy, vị này đề xuất có cơ chế hỗ trợ để duy trì lãi suất ổn định trong dài hạn, giúp người mua nhà có khả năng an cư.