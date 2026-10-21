Nhà ở xã hội tăng nguồn cung, bài toán đáp ứng nhu cầu vẫn còn lớn

Theo Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), chương trình phát triển nhà ở xã hội đang ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Đến hết tháng 9, cả nước có 128 dự án đã khởi công, tương ứng 183.293 sản phẩm; số dự án hoàn thành đạt 170, cung cấp 46.962 sản phẩm.

Các con số cho thấy hoạt động triển khai đã được mở rộng, song quy mô nguồn cung hoàn thành vẫn cần được đặt trong tương quan với nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động tại các đô thị, khu công nghiệp. Với nhóm đối tượng này, nhà ở xã hội không chỉ là một phân khúc bất động sản mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng ổn định cuộc sống và duy trì việc làm.

Điểm đáng chú ý là số dự án khởi công và số sản phẩm đã hoàn thành phản ánh hai giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển. Một dự án được khởi công chưa đồng nghĩa căn hộ đã sẵn sàng bàn giao, trong khi người có nhu cầu thường cần chỗ ở trong thời gian cụ thể. Vì vậy, bên cạnh số dự án được triển khai, tiến độ xây dựng và số căn thực tế đưa vào sử dụng là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả.

Theo báo cáo VARS, Nghị quyết 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 giao chỉ tiêu cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn, gồm 708.834 căn để bán, cho thuê mua và 191.023 căn cho thuê.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phát triển nhà ở xã hội là khả năng tiếp cận vốn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân 8.236 tỷ đồng cho 14.415 khách hàng, tăng 3.912 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cũng ghi nhận lãi suất cho vay người mua nhà tại dự án thông qua ngân hàng thương mại ở mức 6,5% mỗi năm.

Dòng vốn tín dụng giúp một bộ phận người dân có thêm cơ hội mua nhà, nhưng khả năng tiếp cận còn phụ thuộc vào điều kiện vay, thu nhập, hồ sơ và nguồn cung phù hợp tại nơi sinh sống, làm việc. Với người lao động có thu nhập không ổn định hoặc phải trang trải nhiều chi phí thiết yếu, việc đáp ứng điều kiện vay và duy trì khoản trả nợ dài hạn vẫn là vấn đề cần tính đến.

Ở phía doanh nghiệp, phát triển nhà ở xã hội đòi hỏi nguồn vốn dài hạn, thủ tục đầu tư và cơ chế giá phù hợp với khả năng chi trả của người mua. Nếu thời gian hoàn thiện pháp lý kéo dài hoặc chi phí đầu vào tăng, tiến độ dự án có thể bị ảnh hưởng. Bởi vậy, tháo gỡ vướng mắc thủ tục và cải thiện khả năng tiếp cận vốn không chỉ giúp doanh nghiệp triển khai dự án mà còn góp phần mở rộng nguồn cung ở mức giá phù hợp.

Chính sách cũng đang có những điều chỉnh nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận. Theo báo cáo VARS, Luật Dân số số 113/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 bổ sung người có từ hai con đẻ trở lên vào nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội và được ưu tiên khi đáp ứng cùng tiêu chuẩn, điều kiện. Việc mở rộng đối tượng cần đi cùng hướng dẫn thực hiện rõ ràng, minh bạch để người dân dễ xác định quyền lợi và chuẩn bị hồ sơ.

Tuy nhiên, tăng số lượng dự án chưa phải điều kiện duy nhất để chính sách phát huy hiệu quả. Vị trí dự án, kết nối giao thông, trường học, cơ sở y tế và khả năng tiếp cận nơi làm việc cũng ảnh hưởng đến quyết định của người mua. Nếu nhà ở nằm xa khu vực có việc làm hoặc thiếu hạ tầng thiết yếu, chi phí đi lại và sinh hoạt có thể làm giảm lợi ích mà giá nhà thấp mang lại.

Do đó, phát triển nhà ở xã hội cần gắn với quy hoạch đô thị và nhu cầu thực tế của từng địa phương, thay vì chỉ tập trung vào chỉ tiêu số căn. Cùng với nhà ở để bán và thuê mua, nguồn cung cho thuê cũng cần được chú trọng để đáp ứng nhóm lao động chưa đủ khả năng tích lũy hoặc chưa có nhu cầu sở hữu nhà lâu dài.

Bài toán đặt ra trong giai đoạn tới là đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng và tăng khả năng chi trả của người dân. Khi các chỉ tiêu được chuyển hóa thành căn hộ hoàn thành, có hạ tầng đồng bộ và phù hợp với nơi làm việc, nhà ở xã hội mới thực sự góp phần giải quyết nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.