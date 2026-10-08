Nhà ở xã hội Tân Xã dự kiến giá 1,3-1,6 tỷ đồng/căn

Giá bán dự kiến từ 1,3 tỷ đồng mỗi căn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về dự án nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất, do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Mức giá bán bình quân dự kiến là 23,5 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa tính kinh phí bảo trì.

Dự án có 112 căn hộ, trong đó 100 căn được dành để bán. Diện tích mỗi căn thuộc nhóm bán dao động từ 55 đến 69 m². Với đơn giá dự kiến được công bố, giá một căn vào khoảng 1,3-1,6 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2.016 m², gồm một tòa nhà cao 8 tầng và một tum. Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến đạt khoảng 11.400 m². Dự án tọa lạc tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Vị trí này cách trung tâm Hà Nội hơn 35 km về phía tây. Theo kế hoạch, dự án bắt đầu triển khai từ quý III/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Mức giá cần được thẩm định trước khi áp dụng

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý 23,5 triệu đồng/m² mới là giá bình quân dự kiến, không phải mức giá bán chính thức. Giá cuối cùng sẽ được xác định sau khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định theo quy định.

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt tại khu vực Hạ Bằng được công bố mức giá dự kiến khoảng 23,5 triệu đồng/m². Trước đó, dự án Đồng Trúc - Thạch Thất cũng đưa ra mức giá bình quân dự kiến tương tự, với 207 căn hộ dành để bán.