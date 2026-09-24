Nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm I có giá từ 613 triệu đồng/căn

Dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm I. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm I. Dự án do Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Theo thông báo, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 16/9/2026 và kết thúc vào hết ngày 16/10/2026. Hồ sơ được tiếp nhận tại số 198 Nguyễn Hội, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm I trước đây được xác định xây dựng tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (cũ); địa điểm hiện nay là xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng.

Danh sách công khai kèm theo văn bản gồm 458 căn nhà ở xã hội được bán, với diện tích xây dựng chủ yếu dao động khoảng 78 - 98 m². Một số căn có diện tích lớn hơn 100 m², trong đó căn O6-1, O6-23 và O6-24 có diện tích 114,99 m².

Giá bán các căn nhà ở xã hội đã được công khai, bao gồm thuế giá trị gia tăng, với mức giá khác nhau tùy diện tích và vị trí. Căn O22-11 có diện tích 77,92 m², giá bán 613,35 triệu đồng, thấp nhất trong danh sách. Trong khi đó, một số căn diện tích 114,99 m² tại lô O6 có giá 1,488 tỷ đồng.

Phần lớn các căn có diện tích khoảng 78 m² và giá bán khoảng 879 - 927 triệu đồng. Các căn diện tích lớn hơn có giá từ khoảng 1 tỷ đồng đến gần 1,49 tỷ đồng, tùy từng lô.

Việc công khai thời gian tiếp nhận hồ sơ, số lượng căn hộ, diện tích và giá bán được thực hiện theo quy định về công khai thông tin trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Người có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án có thể liên hệ địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại số 198 Nguyễn Hội, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Văn bản cũng công khai số hotline 0961 664 646 và số điện thoại liên hệ 0362271601.