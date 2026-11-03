Nhà ở xã hội tại Hà Nội có giá từ 880 triệu đồng/căn, tiện ích thế nào?

Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất và Tân Xã - Thạch Thất, cùng nằm tại xã Hạ Bằng, dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12.

Cả hai dự án đều do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, với tổng quy mô 343 căn hộ, gồm các sản phẩm để bán, cho thuê và thuê mua.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.100m2, gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, cung cấp 231 căn hộ. Theo thông tin công bố mới nhất, dự án có 206 căn để bán, diện tích từ 37,56m2 đến 77m2; 13 căn cho thuê và 12 căn thuê mua.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất, giá bán dự kiến 23,5 triệu đồng/m2. Ảnh: CĐT

Giá bán bình quân tạm tính khoảng 23,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 883 triệu đồng, còn căn rộng 77m2 có giá khoảng 1,81 tỷ đồng.

Đối với hình thức thuê, mức giá được công bố khoảng 100.800 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua khoảng 209.475 đồng/m2/tháng, thời hạn thuê mua 5 năm và người đăng ký phải thanh toán trước 50% giá trị căn hộ.

Theo chủ đầu tư, dự án có vị trí thuận tiện khi nằm gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, đồng thời dễ dàng kết nối với Đại lộ Thăng Long để di chuyển về trung tâm Hà Nội. Từ dự án, cư dân còn thuận tiện tiếp cận Mega Grand World/Mega Complex Hòa Lạc, khu đô thị và các tiện ích thương mại - dịch vụ trong khu vực Hòa Lạc - Thạch Thất.

Dự án còn lại là nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất, được triển khai trên khu đất rộng hơn 2.000m2, gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, với 112 căn hộ.

Trong đó, các căn hộ để bán có diện tích khoảng 55-69m2, giá bán bình quân tạm tính 23,5 triệu đồng/m2. Như vậy, giá một căn hộ tại dự án dao động khoảng 1,3-1,6 tỷ đồng, tùy diện tích.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán trong tháng 1/2027 và bàn giao căn hộ vào quý IV/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội cần theo dõi thông báo chính thức, nộp hồ sơ tại các địa điểm tiếp nhận được công bố, không thông qua môi giới hoặc thực hiện giao dịch đặt cọc, giữ chỗ trái quy định.

Trong thời gian từ đầu năm 2026 tới nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán mới đã chạm ngưỡng 30 triệu đồng/m², thậm chí vượt mức này.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin dự án nhà ở xã hội tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh với giá bán công bố mức tạm tính 29,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất có diện tích 37,6m2 dự kiến có giá khoảng 1,12 tỷ đồng, trong khi căn hộ lớn nhất 71,3m2 có giá khoảng 2,12 tỷ đồng.

Trong khi đó hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại nội đô Hà Nội như Udic Hạ Đình, X2 Trần Phú, nhà ở xã hội tại ngõ 321 Vĩnh Hưng dù chưa mở bán, tiếp nhận hồ sơ nhưng được dự báo sẽ xấp xỉ ngưỡng 30 triệu đồng/m2 hoặc hơn vì vị trí trung tâm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua có xu hướng tăng.Theo cơ quan này, giá bán nhà ở xã hội chủ yếu được hình thành từ chi phí đầu tư xây dựng và lợi nhuận định mức.Trong khi đó, chi phí đầu tư xây dựng gồm giá vật liệu, nhân công, lãi vay và các khoản liên quan... đều có xu hướng tăng.