Theo thông tin được công bố, giá bán căn hộ dự kiến tại dự án là 34,28 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% và phí bảo trì 2%. Giá thuê mua được xác định ở mức 374.400 đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT 5% nhưng chưa bao gồm phí bảo trì.

Mức giá trên được xác định trên cơ sở hồ sơ giá bán, giá thuê mua do Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội gửi cơ quan chức năng.

Nhà ở xã hội tại Hà Nội chạm ngưỡng 34,3 triệu đồng/m².

So với một số dự án nhà ở xã hội vừa được công bố tại Hà Nội, mức giá tại Dương Nội đang ở ngưỡng cao hơn. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình có giá bán bình quân khoảng 32,24 triệu đồng/m2; dự án Valenta Nguyễn Xiển tại phường Thanh Liệt có giá bình quân khoảng 31,4 triệu đồng/m2. Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội Phúc Thịnh tại xã Phúc Thịnh có giá bán tạm tính gần 29,8 triệu đồng/m2.

Như vậy, giá bán dự kiến tại dự án Dương Nội cao hơn khoảng 2 triệu đồng/m2 so với dự án tại 275 Nguyễn Trãi và cao hơn gần 4,5 triệu đồng/m2 so với dự án Phúc Thịnh.

Theo phương án tính toán của chủ đầu tư, giá bán căn hộ được xác định trên cơ sở tổng chi phí đầu tư xây dựng, diện tích đất, diện tích phân bổ cho nhà ở và lợi nhuận định mức. Tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến hơn 2.474 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 2.433 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 5 tỷ đồng.

Dự án tại ô đất 6.2 được Bộ Công an phối hợp với Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội tổ chức khởi công ngày 18/8/2025. Công trình có quy mô sử dụng đất khoảng 1,13ha, gồm 3 khối nhà cao 30 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.056 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.500 người.

Dự án được triển khai nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác tại Hà Nội. Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 30/11, thời gian tiếp nhận kéo dài trong một tháng.

Thời gian bàn giao căn hộ dự kiến vào quý 4/2028. Với mức giá bán hơn 34 triệu đồng/m2, dự án tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội, đồng thời cho thấy mặt bằng giá phân khúc này đang có sự chênh lệch đáng kể giữa các dự án trên địa bàn.