Nhà ở xã hội ngày càng đắt đỏ, người trẻ mong chờ mức giá nào?

Giá nhà ở xã hội neo cao

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, do Công ty CP Hnasa làm chủ đầu tư (tên thương mại Arlington) có giá bán dự kiến 29,7 triệu đồng/m² (gồm VAT, chưa có phí bảo trì).

Với diện tích từ 37,6-71,3m²/căn, giá căn hộ tại dự án dao động khoảng 1,1-2,1 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý IV và hoàn thành dự án vào quý II/2028.

Giá bán nhà ở xã hội tại Hà Nội ngày càng tăng. Trong ảnh: Phối cảnh dự án nhà ở xã hội gần 30 triệu đồng/m2 tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội. Ảnh: Hnasa.

Mức giá 30 triệu đồng/m² đang dần trở nên phổ biến tại các dự án nhà ở xã hội mở bán mới tại Hà Nội. Trước đó, dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình công bố giá bán bình quân hơn 32,2 triệu đồng/m² (điều chỉnh theo vị trí căn hộ). Mức giá này chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì và 5% VAT.

Tại phường Thanh Liệt, dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang do Công ty CP Đầu tư Videc - Trường Thành làm chủ đầu tư có giá bán khoảng 31,4 triệu đồng/m², chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Trong khi đó, dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề có giá bán hơn 29,4 triệu đồng/m². Ngay cả dự án nhà ở xã hội Tân Lập, nằm tại khu vực xa trung tâm Hà Nội, cũng dự kiến có giá khoảng 29 triệu đồng/m² (chưa bao gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì)...

Có thể thấy, trong những năm gần đây, nhà ở xã hội mới giá neo ở mức cao, phổ biến từ 18 đến hơn 30 triệu đồng/m2, không còn duy trì ở ngưỡng 13-17 triệu đồng/m2 như trước năm 2023.

Không chỉ tại Hà Nội, giá bán nhà ở xã hội tại nhiều địa phương cũng ngày càng cao. Tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng, dự án nhà ở xã hội do Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV làm chủ đầu tư có giá bán tạm tính từ 27-29,9 triệu đồng/m² (căn hộ tầng 1). Tại Hưng Yên, nhà ở xã hội thuộc khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối (Phố Nối House) dự kiến có giá gần 26 triệu đồng/m² (căn hộ có gác xép).

Thu nhập 30 triệu đồng/tháng vẫn khó mua nhà

Thực tế trên cho thấy, dù nhà ở xã hội được phát triển nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn về nhà ở, song mức giá tại nhiều dự án mới đã lên tới hàng tỷ đồng mỗi căn. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp cận nhà ở của những người có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt là lao động trẻ đang sinh sống, làm việc tại các đô thị lớn.

Nhiều gia đình trẻ, người có thu nhập thấp mong muốn giá nhà ở xã hội giảm, để họ có thể tiếp cận.

Với nhiều gia đình trẻ, bài toán mua nhà không đơn giản nằm ở việc đáp ứng điều kiện được mua nhà ở xã hội. Khó khăn lớn hơn là tích lũy đủ tiền ban đầu và bảo đảm khả năng trả nợ trong nhiều năm, trong khi các khoản chi tiêu thiết yếu vẫn phải duy trì.

“Vợ chồng tôi có tổng thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng mỗi tháng. Nhà có hai con nên các khoản chi cho ăn uống, học hành; sữa, thuốc men cho con; thuê nhà, điện nước đều không thể cắt giảm nhiều. Cuối tháng, nếu không có việc đột xuất chúng tôi mới để dành được một khoản, còn phát sinh là gần như hết", chị Thu Trang, 28 tuổi, quê Ninh Bình, đang làm kế toán tại một công ty ở Thanh Trì, nói.

Chị Trang cho biết, gia đình cũng muốn mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống, nhưng nhìn những căn hộ giá khoảng 1,5-2 tỷ đồng, thực sự rất áp lực.

"Tôi mong giá nhà ở xã hội phù hợp hơn với thu nhập của những gia đình như chúng tôi, khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng/căn ở khu vực có kết nối giao thông thuận tiện. Nếu giá vẫn cao như nhà thương mại bình dân thì người thu nhập trung bình rất khó tiếp cận”.

Tương tự, anh Lê Tuấn (30 tuổi, ở Thanh Trì) đang làm cho một công ty xây dựng chia sẻ: "Vợ chồng tôi đều đi làm, thu nhập cộng lại khoảng 35 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ các khoản tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe..., chúng tôi không còn dư được bao nhiêu. Muốn mua nhà thì phải tiết kiệm trong nhiều năm, nhưng giá căn hộ lại tăng nhanh, do đó, khoản tiền chúng tôi chưa chắc theo kịp".

Thảo luận tổ tại Quốc hội sáng 19/10 về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu điều tiết giá đất và thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà cho thuê và nhà ở dành cho người thuộc diện chính sách. Theo Thủ tướng, Nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ giá các loại nhà ở này, không để tăng đột biến, bất hợp lý, khiến người thu nhập thấp và trung bình không thể tiếp cận. Mục tiêu là giúp người dân có thể mua hoặc thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp.